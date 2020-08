Dica – Saiba quantos ciclos tem a bateria do seu iPhone

A Apple tem criado ferramentas para que o utilizador saiba avaliar a qualidade da bateria do seu iPhone. Com os anos, a bateria tem o desgaste normal à medida que vai fazendo ciclos de carga. Essa informação não está revelada desta forma na nona interface do iOS, dado que este mostra sim, mas em percentagem. Contudo, com duas ou três manobras, podemos perceber ao certo quantos ciclos já fez a bateria do nosso iPhone.

Hoje vamos mostrar como o utilizador pode usar informações contidas no sistema operativo para ter um número exato de ciclos.

Ao longo dos anos fomos deixando pistas e dicas para o utilizador vigiar a bateria do seu smartphone. Já o mostramos para o iPhone, para o Android, até para computador Mac e Windows. Hoje, sem aplicações de terceiros, mostramos como podem obter tal indicador.

Acerca dos ciclos da bateria

Quando utiliza o iPhone, a bateria regista ciclos de carregamento. Um ciclo de carregamento ocorre quando se utiliza toda a energia da bateria, mas isso não significa necessariamente um só carregamento.

Por exemplo, pode utilizar metade da carga do smartphone num dia e depois recarregá-lo totalmente. Se fizesse o mesmo no dia seguinte, contaria como um ciclo de carregamento, e não dois. Desta forma, podem ser necessários vários dias para concluir um ciclo.

As baterias possuem um número limitado de ciclos de carregamento até o desempenho esperado diminuir. Quando a contagem de ciclos é atingida, recomenda-se a substituição da bateria para manter o desempenho. Pode utilizar a bateria após atingir a contagem máxima de ciclos, mas poderá notar uma redução na duração da bateria.

Se souber quantos ciclos de carregamento existem na bateria e quantos sobram, poderá determinar em que altura deve substituir a bateria. Para obter o melhor desempenho, substitua a bateria quando esta atingir a contagem máxima de ciclos.

Como verificar os ciclos da bateria do iPhone

Verificar a contagem do ciclo da bateria diretamente num iPhone não é tão fácil quanto pode pensar, mas nós ajudamos a tornar fácil o processo. Iremos precisar de mexer nalguns ficheiros para realmente ver a contagem. Vamos lá então!

Primeiro é necessário aceder às Definições. Dentro procuramos a opção Privacidade. Sigam as imagens ilustrativas.

Em segundo lugar, dentro do menu Análise e melhorias, vamos procurar a opção Dados de análise. Agora, lá dentro, vamos encontrar uma lista de relatórios ordenada por ordem alfabética.

Portanto, no meio destes relatórios temos de encontrar aquele que tem a informação dos ciclos. Para isso role para baixo até encontrar os ficheiros “log-aggregated”.

Toque no último desses ficheiros para visualizar os dados mais recentes.

O desafio seguinte é conseguir copiar todo este texto. Pode pressionar o ecrã até lhe aparecer a opção “selecionar tudo”. Contudo, se não conseguir, selecione desde o início do texto até ao final manualmente. Não é difícil de o fazer.

Conforme podem ver nas imagens seguintes, a ideia é copiar este texto todo e colar depois numa nota.

Assim, com o texto colado numa nota, vamos agora pesquisar a linha que nos irá dizer o número de ciclos. Então, temos de ir buscar uma ferramenta que nos ajude, dentro do texto, a descobrir um fragmento.

Para isso clicamos no ícone da partilha, que no iOS 13 está no canto superior direito. No caso do iOS 14, há um menu redesenhado, mas tem as mesmas opções.

Agora, com a ferramenta Encontrar na nota aberta colamos este texto: batterycyclecount.

Conforme podem ver nas imagens em baixo, o texto vai aparecer e disparar o número de ciclos que, à data, o iPhone tem.

Em suma…

Este iPhone, até à data de hoje, fez exatamente 295 ciclos. Portanto, está ainda com uma invejável saúde. Isto porque, segundo a Apple, as baterias do iPhone são projetadas para reter até 80% da sua capacidade original com 500 ciclos de bateria.

Esta é a sua capacidade de desempenho máximo. No entanto, é apenas um número aproximado, porque depende muito dos seus hábitos de carregamento. Temos casos em que o iPhone tem cerca de 1200 ciclos e a saúde da bateria está nos 78%. Isto mostra que a bateria mesmo com muitos ciclos continua a ter um excelente desempenho.