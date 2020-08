Facebook Gaming foi lançado para iOS… mas a Apple não permite que tenha jogos

Em abril, o Facebook anunciou uma aplicação de jogos para as plataformas móveis, podendo esta vir a competir com o popular Twitch. O Facebook Gaming tem como foco a comunidade streaming e ficou inicialmente disponível para o sistema operativo Android, enquanto aguardava pela autorização da Apple.

Finalmente a plataforma para gamers de Mark Zuckerberg chegou ao iOS, no entanto as políticas da Apple não permitem que a app tenha jogos incluídos.

Facebook Gaming chega ao iOS… mas sem jogos

Assim que foi anunciado o Facebook Gaming para dispositivos móveis, a empresa lançou-a em primeiro lugar para o sistema Android. Por sua vez, a Apple colocou alguns entraves, ficando a plataforma de streaming de jogos a aguardar pela sua aprovação.

Depois de muita espera, foi finalmente lançado o Facebook Gaming para iOS. Mas, ironicamente, a app está proibida de ter jogos incluídos devido às políticas da própria Apple. Esta informação foi confirmada pela diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, que indicou que as alterações à aplicação foram necessárias para que esta passasse pela aprovação na App Store.

O motivo é que, dada a natureza da aplicação, esta permite jogos instantâneos que podem ser jogados a qualquer momento, sem a necessidade de ser feito nenhum download.

A Apple rejeitou por diversas vezes a plataforma no seu sistema alegando que o objetivo da aplicação era jogar jogos. Mas alguns executivos do Facebook chegaram mesmo a partilhar dados da aplicação para Android, mostrando que 95% da atividade dos utilizadores se refere à transmissão de jogos.

De acordo com as políticas da Apple, as aplicações estão proibidas de promover streaming ou ter jogos que não foram revistos pela marca. As exceções são os jogos que rodam nativamente no Safari e usam as capacidades incorporadas no WebKit.

Como seria de prever, esta decisão tem sido fortemente criticada por várias produtoras de jogos e smartphones.

Assim, com esta condicionante, os utilizadores do Facebook Gaming para iOS vão apenas poder ver transmissões de outras pessoas a jogar, provavelmente em dispositivos Android.