Presentes de forma constante, o smartphone é um elemento essencial para ajudar os utilizadores em várias áreas. É uma ferramenta única e que concentra dentro de si as funções e funcionalidades necessárias.

A Google procura sempre melhorar o seu Android em áreas que vão muitas vezes para lá do sistema operativo. Isso é visto agora com uma funcionalidade que pode ajudar os utilizadores a dormir mais e muito melhor.

Google continua a melhorar o seu sistema

As mais recentes versões do Android têm-se focado em dar aos utilizadores as ferramentas para uma utilização saudável do smartphone. São opções e funcionalidades que limitam a sua utilização para lá dos limites razoáveis e saudáveis.

Com a chegada do Bem-estar Digital esta área ficou enriquecida e mais útil para o utilizador. A Google deu agora mais um passo e deu à app Relógio uma área dedicada ao descanso. Chama-se Hora de dormir e quer assim que o utilizador se desligue do smartphone.

Mais e melhor descanso com o Android

Depois de atualizarem a app Relógio vão agora ver presente mais um separador novo. Falamos do Hora de dormir, que no primeiro acesso irá pedir ao utilizador que indique a sua hora normal de acordar. Podem ainda definir os dias em que é usado, bem como o som e a forma de despertar.

Devem depois, no passo seguinte, definir qual a hora a que o smartphone Android irá começar a entrar no modo de descanso. Novamente devem definir a que dias este modo é ativado, devendo ser similar ao definido antes. Devem ainda definir se querem que seja mostrado um lembrete e quanto tempo antes.

O seu smartphone adapta-o quando tem de dormir

É possível ver todas estas definições num painel de controlo e retirar ainda mais deste. Se precisarem, podem ouvir sons calmantes para ajudar a dormir e ver ali informação sobre os próximos eventos.

Após o tempo de descanso, o acordar será gradual e com um aumento do brilho do ecrã antes da hora. Será ainda possível ver a utilização so smartphone durante o tempo em que este e o utilizador deverá estar em repouso.