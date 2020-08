Ao longo dos anos os gigantes do mercado dos smartphones têm ditado as regras no que toca às tecnologias usadas. Isto significa que estes decidem o que deve ou não estar num smartphone, levando com eles as restantes marcas e fabricantes.

Foi isso que aconteceu com a porta áudio nos telefones, que acabou retirada destes há algum tempo. As razões foram apresentadas e aceites. Esta decisão pode em breve ser alterada pela Samsung que pretende trazer novamente para os smartphones a porta áudio para jack de 3,5mm.

Samsung quer trazer de volta uma mudança

A decisão da Apple de remover do iPhone o jack 3,5mm foi controversa e muito criticada. Acabou por se tornar a regra e o padrão, mesmo com alguma resistência da Samsung. A marca coreana manteve esta porta áudio durante algum tempo, mostrando as suas vantagens.

Essa resistência acabou por cair e hoje os seus smartphones não a têm presente. Essa decisão poderá em breve ser alterada, segundo rumores que estão agora a ser partilhados. Assim, em breve poderemos voltar a ver smartphones Samsung com o jack 3,5 mm para áudio.

O regresso da porta áudio

De acordo com a informação que o leaker Mauri QHD revelou, a Samsung estará a ponderar retomar a tecnologia que foi abandonada há alguns anos. A marca deverá fazer este retorno por sua conta e risco, apenas para tomar pulso ao mercado.

Segundo a informação que foi revelada, a ideia da Samsung é ter esta novidade/retorno já em 2021, nos seus flagships. No caso da linha S essa mudança trará muito interesse e será publicidade gratuita. Nos Note será uma área de experimentação, mas com retorno menor.

Um passo arriscado para os smartphones

Para a Samsung esta mudança será sobretudo um passo arriscado para a marca e que poderá trazer alguns problemas. Ainda assim, esta espera que ao trazer a porta áudio consiga cativar os consumidores que tanto reclamaram quando esta foi removida.

Não se sabe ao certo se esta será uma mudança que está na calha para breve ou se é apenas informação incorreta. No entanto, seria uma mudança que muitos iam apreciar e provavelmente aderir. A forma como foi removida não foi entendida por muitos e as alternativas não os satisfazem.