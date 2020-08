Amazfit X: smartwatch com ecrã curvo chegará em breve… mas há mais

A Amazfit é uma marca de smartwatches da Huami, empresa do ecossistema Xiaomi que produz as populares Mi Band. A qualidade dos smartwatches da Amazfit está mais do que comprovada, e os sucessores dos Amazfit GTR e GTS estarão para chegar.

No entanto, antes disso, deverá ser lançado um novo modelo com ecrã curvo, o Amazfit X.

Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2, os sucessores

O mercado já esperava que, em breve, fossem anunciados os sucessores dos smartwatches Amazfit GTR e GTS. Mas agora, através das suas redes sociais, a Huami partilhou um teaser oficial que dá conta da chegada de novos produtos já na próxima estação.

Na Weibo, rede social chinesa, surgiu então uma publicação na conta da Huami que deixa a questão de quando serão apresentados os novos produtos, sendo a resposta no próximo outono.

Daqui, espera-se que a marca lance os GTR 2 e GTS 2. Sendo que uma das grandes mudanças se prende com o facto do GTS, em vez de ter ecrã quadrado, tenha ecrã redondo. Além disso, deverá ter NFC, suporte para Alexa e ainda um novo recurso apelidado de Smart Crown. Ambos deverão ter ecrã AMOLED, mas pouco mais se sabe além disto.

Relógio com ecrã curvo ainda este mês?

Pouco depois da partilha desta informação, a Huami fez mais um anúncio. Segundo o cartaz, será lançado um novo relógio já no próximo dia 25 de agosto.

A curva que surge naquilo que parece ser o mostrador do relógio não é à toa. Aparentemente este será um mostrador com vidro curvo 3D. O relógio de que se fala é o Amazfit X que entrou em campanha de financiamento coletivo ainda em abril.

O mais impressionante deste modelo pretende mesmo ser o ecrã curvo e retangular que acompanha o pulso. No entanto, oferece ainda características como resistência a água de 5ATM, sensor de batimentos cardíacos, Bluetooth 5.0, 9 modos de desporto, GPS e ainda bateria curva com autonomia para mais de 7 dias.