Tesla luta contra proprietários que “hackearam” os seus próprios carros

As empresas sempre lutaram para ver as suas regras respeitadas pelos clientes. Contudo, há sempre quem tente contornar as regras e ter algo sem pagar ou pagar menos. A Tesla atualmente trava uma batalha com os seus clientes que alteram o software dos carros para conseguirem um aumento de performance sem pagar à empresa de Elon Musk. Este aumento tem um preço menos fora da marca e há quem consiga hackear o carro para não pagar à Tesla.

As opções nos elétricos são similares a outros mercados, o carro faz mais se o proprietário pagar mais. As marcas não querem deixar de ganhar com a sua plataforma.

Hackear o software do carro para ter performance sem pagar à Tesla

Esta situação não é de agora. Contudo, no início deste ano, eventualmente os casos não fossem muitos. Mas é fácil um “truque” passar de boca em boca e, segundo parece, o caso agravou-se.

Assim, tal como começou a circular nas redes sociais, a Tesla está a começar uma luta contra os proprietários que estão a “hackear” os seus carros para desbloquear um aumento de desempenho que a própria empresa vende como uma atualização de software.

Tesla comercializa funcionalidades que estão no carro, mas bloqueadas

Há alguns anos, a Tesla começou a vender veículos com recursos bloqueados por software. Era uma espécie de novas opções que, se o proprietário pagasse, estas eram ativadas com uma atualização do software do carro. Conforme sabemos, a marca tinha um pacote de bateria de 75 kWh bloqueado por software a nos veículos de 60 kWh. Se estes pagassem, o carro passaria a ter mais autonomia.

Conforme devem estar lembrados, em 2017, todo o Estado da Florida estava sob alerta do Furacão Irma. A solução foi fugir desse estado e para ajudar os seus clientes, a Tesla alterou, remotamente, o limite da autonomia das baterias. Em concreto a empresa “desbloqueou” a autonomia dos veículos Model S e X, mais concretamente os Model S 60 e S 60D e o Model X 60 e o X 60D, que são vendidos com bateria de 60 kW, mas que na realidade estão equipados com baterias de 75kW. Na prática, este incremento temporário de autonomia garante mais 50 km aos veículos.

Pirataria nos Model 3 para não pagar 2 mil dólares

O exemplo mais recente oferece mais poder de aceleração no Model 3 de motor duplo se o cliente pagar 2 mil dólares. Conforme é referido, ao pagar, a Tesla remotamente desbloqueia cerca de 50 cavalos de potência no motor do Model 3 o que permite encurtar o tempo de aceleração dos 0 aos 100 km/k. Este passa a fazer 3,9 segundos.

Este “hack” é conseguido através de um dispositivo comercializado por uma empresa que se chama Ingenext. Assim, com estes dispositivo, os proprietários dos Tesla em causa podem desbloquear a mesma capacidade pela metade do preço.

Tudo o que os proprietários do Model 3 precisam fazer é ligar um conector ao seu MCU e obtêm automaticamente o aumento de 50 cv, além de mais alguns outros recursos do Ingenext, como um ‘modo Drift’. Portanto, dado que a Tesla está a perder 2 mil dólares por cada um destes carros que conseguem a alteração, começou a lutar contra o hack.

Alguns proprietários que compraram o dispositivo receberam esta notificação no carro após a última atualização do software Tesla:

Conforme podemos ver nesta imagem, a Tesla diz que detetou “modificação de veículo incompatível”e que isso poderia resultar em “risco potencial de dano ou desativação”. A notificação aparentemente permanece fixa no ecrã, mas o veículo permanece completamente funcional.

