Atenção às chapas de matrícula… 2136 condutores multados este ano

As novas chapas de matrícula dos carros portugueses mudaram. O novo modelo, que passou a ser obrigatório para todas as matrículas atribuídas a partir de 2 de março de 2020, perdeu a barra amarela, com a indicação do mês e ano de registo dos veículos.

Os novos carros chegam já com o novo modelo de chapa de matrícula, mas os carros mais antigos também podem ter. No entanto, alguns não têm seguido à risca a lei. Segundo dados recentes, foram multados 2.136 condutores pela PSP por causa de problemas das matrículas.

De acordo com as autoridades, as chapas que não cumprirem todas as medidas e espaçamento entre carateres podem dar origem a chumbo na inspeção ou então o proprietário do veículo ser multado. As multas podem ir dos 120 e os 600 euros.

A disposição dos grupos deve ser centrada vertical e horizontalmente e o espaçamento deve ser:

de 20mm entre grupos, sem traços separadores;

de 10mm entre carateres do mesmo grupo.

Conforme explica o IMT, “o ano e mês são elementos que não fazem parte do número da matrícula dos veículos e não são um elemento relevante para a sua identificação, sendo Portugal o único país dos 28 Estados-membros da União Europeia que apresentava estes elementos na respetiva chapa de matrícula”.

Quem produz chapas de matrícula deverá seguir toda a informação do Decreto-Lei n.º 2/2020 de 14 de janeiro. De acordo com o jornal Público, os distritos onde se registaram maior número de multas face a esta situação foram Porto, Lisboa e Setúbal. Segundo anexo do quinto artigo do decrete-lei 144/2012, se as matrículas não estiverem em conformidade com o regulamentado, as viaturas não passam na inspeção automóvel.

Relativamente às chapas atuais, se os condutores necessitarem de trocar podem optar pelo modelo antigo ou pelo formato atual.