Saiba como funcionam os contadores de passos diários

Também conhecido como pedómetro, um contador de passos é um dispositivo que conta o número de passos que uma pessoa dá. Hoje em dia, está na moda e são normalmente fornecidos em dispositivos de fitness e smartwatches que monitorizam outras funções corporais. Mas sabe como funcionam?

Com a popularidade dos "vestíveis", muitas pessoas dependem dos contadores de passos para as ajudar a atingir os seus objetivos de fitness e saúde. Até as empresas incentivam os seus empregados a contar e registar os seus passos para reduzir a inatividade no local de trabalho. Essa dependência crescente levanta a questão: "Como funcionam os contadores de passos?".

Saiba como funcionam os pedómetros básicos e o que faz com que valha a pena utilizar os contadores de passos dos dispositivos portáteis atuais.

Os contadores de passos funcionam com acelerómetros

Os primeiros contadores de passos dos séculos 18, 19 e 20 utilizavam um mecanismo semelhante a um pêndulo para registar os passos. O pêndulo tinha uma bola presa à sua extremidade e, à medida que as pessoas caminhavam, balançava. Depois, cada oscilação marcava um passo.

No entanto, os atuais contadores de passos têm acelerómetros, um tipo de sensor que rastreia o movimento através da velocidade e das mudanças de direção. Por exemplo, é através dos acelerómetros que um smartphone sabe quando deve rodar.

Os acelerómetros mais modernos dos contadores de passos medem o movimento ao longo dos eixos X, Y e Z, pelo que monitorizam o movimento tridimensional e são mais precisos.

Giroscópios

Alguns contadores de passos também têm giroscópios, um tipo de sensor de movimento que monitoriza a orientação e o movimento angular. Em termos mais simples, os giroscópios monitorizam o movimento do seu corpo relativamente à parte do corpo em que coloca o tracker. Por isso, percebem que simplesmente levantou a mão e não o contam como um passo.

Os giroscópios também monitorizam movimentos de rotação, como voltas e reviravoltas. Os acelerómetros não podem fazer isto eficazmente porque estão limitados a seguir movimentos em planos.

Pode confiar nos contadores de passos?

A tecnologia dos contadores de passos evoluiu muito, de tal forma que dificilmente se encontram atualmente aparelhos que apenas monitorizem passos. Os dispositivos "vestíveis" e os smartwatches têm vários sensores que não só contam os passos, mas também medem o ritmo cardíaco, a atividade, a pressão arterial e muito mais.

Um estudo de 2020, publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, analisou 18 adultos saudáveis que utilizaram várias tecnologias de registo de passos como smartphones e aparelhos de fitness de pulso e de tornozelo.

O estudo concluiu que os contadores usados no tornozelo e nos smartphones eram mais precisos do que os usados no pulso. Isto deve-se principalmente ao facto de os dispositivos portáteis usados no pulso registarem por vezes os movimentos das mãos como passos.

O estudo também demonstrou que os contadores de passos contam os passos com mais exatidão durante uma caminhada contínua ou rápida, do que em ritmos mais lentos e caminhadas intermitentes. No entanto, o estudo registou um erro percentual médio inferior a 3% para alguns dos dispositivos utilizados.

Utilize um meio de controlo de passos que funcione para si

Os atuais contadores de passos têm geralmente uma margem de erro baixa e a precisão depende do tipo de aparelho e do fabricante. Não se preocupe demasiado com os números exatos do seu contador de passos ou com a sua precisão. O número de passos que deve dar é apenas uma orientação geral. Utilize apenas a opção mais conveniente, uma que possa seguir e com a qual possa progredir.

No entanto, se preferir usar dispositivos de pulso, lembre-se de os usar na sua mão não dominante. Isto aumentará as hipóteses de uma leitura mais precisa, uma vez que não utiliza muito essa mão.

