O novo professor de Harvard é um chatbot que ajuda 24 horas, 7 dias por semana

Aos poucos, a Inteligência Artificial está a entrar nas nossas vidas e nas nossas tarefas do dia a dia. Mais recentemente foi revelado que o novo professor de ciência da computação da reputada Universidade de Harvard é nada menos do que o chatbot 'CS50 bot' capaz de ajudar os alunos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Chatbot CS50 bot é o novo professor de Harvard

De acordo com as mais recentes informações, a Universidade de Harvard adotou um sistema de Inteligência Artificial generativa em sala de aula, usando-a como uma ferramenta de aprendizagem oficial no seu principal curso de codificação. Para tal, a reconhecida instituição de ensino norte-americana tem um novo professor que não é nada menos do que um chatbot designado 'CS50 bot'. Este sistema inteligente está preparado para ajudar os alunos durante 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Como tal, a partir do próximo outono no país, os alunos que estejam matriculados em Ciência da Computação 50: Introdução à Ciência da Computação (CS50) serão incentivados para usar IA de forma a ajudá-los a depurar códigos, dar feedback sobre os seus projetos e responder a perguntas individuais sobre mensagens de erro e linhas de código desconhecidas.

Ao canal The Harvard Crimson, o professor do CS50, David J. Malan, disse que "a nossa própria esperança é que, através da IA, possamos eventualmente aproximar uma proporção de 1:1 professor [para] aluno para cada aluno no CS50, fornecendo-lhes ferramentas baseadas em software que, 24 horas por dia, 7 dias por semana, podem apoiar a sua aprendizagem a um ritmo e um estilo que funcione melhor para eles individualmente".

Em vez de usar o popular ChatGPT ou GitHub Copilot, que Malan considera serem ferramentas "atualmente muito úteis", Harvard optou por desenvolver o seu próprio modelo de linguagem, um "CS50 bot" que será "semelhante em espírito", mas que se vai focar em "orientar os alunos a uma resposta, em vez de as dar", diz o professor.

Os estudantes que não sejam de Harvard podem também usufruir do recurso na plataforma online edX. O site esclarece que "mesmo que não seja aluno de Harvard, pode fazer este curso gratuitamente, ao trabalhar nas onze semanas de material do curso".

Malan diz também que "vamos esclarecer aos alunos que eles devem sempre pensar criticamente ao receber informações como entrada, seja de humanos ou de software. Mas as ferramentas só vão melhorar com o feedback de alunos e de professores. Portanto, eles também farão parte do processo".