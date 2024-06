E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer a nova Amazon Echo Pop, o novo teclado Logitech G515, o novo localizador Motorola Moto Tag, a nova tecnologia Bosch Vehicle Motion Management, e muito mais.

Quando uma empresa como a ByteDance lança uma nova aplicação, normalmente é notícia. É o caso da Whee. Esta rede social apareceu apenas na App Store a 17 de junho, embora seja muito provável que nas próximas semanas, ou meses, a vejamos no Google Play. Conheça a aplicação.

O avanço da tecnologia tem trazido cada vez mais inovações que tornam as nossas vidas mais práticas e conectadas. Uma dessas inovações são as colunas inteligentes, que combinam a funcionalidade de um altifalante com as capacidades de um assistente virtual. Entre os lançamentos mais recentes da Amazon neste segmento está a Echo Pop, uma coluna inteligente que promete manter o padrão de qualidade das suas predecessoras, mas com um custo mais acessível.

Apesar de ter mantido o mundo em quarentena, nem todas as pessoas contraem COVID-19, intrigando as restantes, bem como os especialistas em saúde. Na altura do pico de infeções, o conhecimento sobre o vírus era, de facto, escasso. Agora, a primeira investigação mundial revela por que razão algumas pessoas nunca apanham COVID-19.

Atualmente, a China produz 70% das terras raras e controla 90% da indústria de processamento. No caminho para tirar este domínio das mãos do império asiático, uma empresa britânica projetou e fabricou com IA um íman permanente 200 vezes mais rápido do que o habitual. O que aí está para vir é colossal!

A Logitech G acaba de anunciar mais uma novidade dedicada ao universo gamming. Revelou um periférico essencial para todos, um teclado para jogos sem fios. Falamos agora do G515 LIGHTSPEED TKL, que oferece tecnologias avançadas e recursos de alto desempenho num design discreto e moderno.

Apesar de não ter sido a Apple a iniciar este mercado, a verdade é que a empresa americana apareceu depois, mas fez melhor com os AirTags. O resultado está bem patente: as etiquetas Bluetooth estão na moda. A Samsung apresentou recentemente a sua SmarTag 2, vários fabricantes chineses estão a aderir com propostas particularmente baratas para competir com os melhores. A Motorola lançou o seu produto, o Moto Tag.

Por cá, os robotáxis não são, ainda, uma realidade. Contudo, o amadurecimento da tecnologia está a ser feito, nomeadamente, nos Estados Unidos da América (EUA). Fruto desta evolução, uma das empresas mais sonantes na área, a Waymo, abriu o seu serviço a todos os utilizadores, em São Francisco.

A NASA selecionou a SpaceX para a nobre tarefa de acabar com a Estação Espacial Internacional, um dos maiores projetos de cooperação entre países da história.

Um doente que sofre da doença de Parkinson afirmou que uma intervenção, realizada pela primeira vez na Escócia, no início deste mês, pôs fim aos seus tremores: "parece um milagre".

Desenvolvido pela Qingdao Sifang Rolling Stock Co, uma subsidiária da China Railway Construction Corporation, o comboio em fibra de carbono Carbon Star Rapid Transit concluiu com êxito os testes na fábrica e deverá começar a funcionar em Qingdao ainda este ano.

A divisão Vehicle Motion da Bosch concebeu um conjunto de soluções para uma ainda maior segurança, dinâmica, conforto e prazer na condução. O software agnóstico de hardware controla o movimento do veículo em todas as direções.

A explorar o mercado, indo além dos carros com motor de combustão interna de forma paulatina, a Toyota vai apresentar o seu primeiro veículo elétrico com um sistema avançado de condução autónoma.

A eletrificação do mercado automóvel não é uma ação pacífica, não é para todas as pessoas e ainda está longe de ser uma adoção global. Há problemas por resolver, entre eles o tempo de carga dos VE que ainda é elevado, quando o comparamos com o tempo de abastecimento no caso dos veículos térmicos. No entanto, poderemos estar a poucos anos do fim desta dificuldade. Chama-se Nyobolt e recarrega em menos de 5 minutos.

Os sistemas de arrefecimento solar Heliocooling oferecem uma solução inovadora que não emite CO₂, graças a uma máquina de absorção alimentada por coletores solares parabólicos. Esta tecnologia avançada utiliza a energia solar para fornecer arrefecimento e aquecimento de uma forma sustentável.