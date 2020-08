Huawei: smartphones poderão ter impressão digital em todo o ecrã

O desenvolvimento de smartphones tem que se ir reinventando para se poder oferecer algo novo ao consumidor e, assim, continuar a ser um segmento apelativo. Dos smartphones com ecrã completo, aos modelos com zoom ótico absolutamente incrível, até ao zoom digital de mais de 100 vezes, agora qual será o próximo passo?

A Huawei começa a revelar um pouco daquilo que quer oferecer no futuro.

Impressões digitais em todo o ecrã e câmaras de selfie integradas

Recentemente, a Huawei registou uma patente nos mercados da China, Europa, Estados Unidos da América, Japão, Coreia e Índia, que espera aprovação. Este registo é relativo a um ecrã que integra sensores de impressão digital em toda a área do ecrã.

Além do desbloqueio do smartphone, esta tecnologia poderá, segundo a Huawei, servir para aceder a apps de forma privada através do seu ícone no ecrã.

É evidente que esta funcionalidade, obriga à colocação de vários sensores de impressões digitais debaixo do vidro do ecrã. Assim, trará certamente desafios à construção. No entanto, além desta possibilidade, a Huawei quer, em simultâneo, colocar também a câmara frontal escondida no ecrã.

Segundo declarações dadas ao Android Authority, a Huawei refere que está a trabalhar para que a tecnologia de ecrã com impressões digitais por toda a área “coexista com câmaras de selfie no ecrã”.

Os desafios da Huawei

É evidente que, além dos desafios de construção, há também os custos associados e a Huawei garante que está a trabalhar de forma a reduzir os custos dos sensores, como parte integrante deste movimento.

Outro dos desafios prende-se com o consumo de bateria, já que mais sensores irão, obviamente, utilizar mais recursos. Neste campo, a Huawei está a desenvolver software que forneça energia apenas à parte do ecrã onde o dedo toca. Isto, em vez de ligar todo sempre que for necessário recorrer ao desbloqueio por impressão digital.

Ainda sem data definida para o lançamento desta tecnologia, a Huawei aposta que em uma ou duas gerações futuras de smartphones se possa ver finalmente um ecrã com impressões digitais de forma completa.