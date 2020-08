NOS é a que mais investe em I&D e Inovação em Portugal

Em Portugal as principais operadoras são a MEO, Vodafone e NOS. O investimento na área das comunicações tem sido muito e isso leva a que Portugal seja um dos países com melhores infraestruturas (mas falta cobrir Portugal com rede de fibra/boa rede móvel).

De acordo com informações da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a NOS assume o primeiro lugar do ranking de Investigação e Desenvolvimento de 2019.

NOS com investimento em I&D de mais de 67 milhões

Com um investimento que ultrapassa os 67 milhões de euros e 193 profissionais alocados às áreas de inovação a NOS reafirma-se na liderança tecnológica com foco na melhoria constante da experiência dos portugueses, segundo comunicado enviado ao Pplware. Na segunda posição do ranking está o Grupo Altice Portugal com um investimento de 58 288 milhões e a terceira posição é ocupada pela Bial com mais de 45 milhões.

O montante de 67 milhões de euros investido foi maioritariamente alocado à evolução das redes de nova geração, incluindo uma estratégia de liderança no 5G, experiência de cliente, soluções digitais nas áreas de net, TV e móvel e ainda advanced analytics e usecases industriais no âmbito das smart cities.

Principais áreas/ projetos de I&D e Inovação da NOS:

Tecnologia de voz

Evolução dos serviços de TV e internet

Novos conteúdos personalizados face ao target

Pilotos de NB IoT em parceria com players da indústria

Cases de 5G e smart cities

Data analytics ao serviço de causas sociais (Eurokathon)

Segundo a própria operadora, este ano o investimento nas áreas de I&D é ainda mais pertinente face aos desafios que se vivem e ao calendário do setor e vai continuar a ser uma aposta estratégica da NOS.

