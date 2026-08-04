Ligar o ar condicionado no carro! Deve esperar 30 a 40 segundos?

Nos dias de maior calor, é habitual entrar no carro e ligar imediatamente o ar condicionado para tornar a viagem mais confortável. No entanto, existe uma recomendação que continua a gerar dúvidas entre os condutores: será que é mesmo necessário esperar entre 30 e 40 segundos antes de iniciar a marcha?

A resposta curta é: depende do veículo, mas, na maioria dos automóveis modernos, essa espera já não é necessária.

A ideia de aguardar alguns segundos antes de arrancar tem origem em veículos mais antigos, equipados com sistemas de ar condicionado menos eficientes e motores que necessitavam de estabilizar ao ralenti após o arranque.

Nesses casos, ligar imediatamente o compressor do ar condicionado podia representar um esforço adicional para o motor, especialmente em dias de temperaturas muito elevadas.

Com a evolução da tecnologia automóvel, tanto os motores como os sistemas de climatização passaram a ser geridos eletronicamente. Atualmente, as unidades de controlo ajustam automaticamente o funcionamento do motor e do compressor, evitando esforços desnecessários.

Como arrefecer o carro mais depressa?

Se o veículo esteve estacionado ao sol durante várias horas, experimente este procedimento:

Abra todas as portas durante alguns segundos.

Ligue o motor e coloque o ar condicionado em funcionamento.

Abra ligeiramente os vidros durante o primeiro minuto para facilitar a saída do ar quente.

Ative a recirculação do ar quando a temperatura interior começar a baixar.

Feche os vidros e mantenha uma temperatura confortável, sem recorrer ao frio máximo.

A recomendação de esperar entre 30 e 40 segundos antes de arrancar pertence, em grande parte, ao passado. Nos automóveis modernos, pode ligar o ar condicionado e iniciar a viagem de imediato, desde que conduza normalmente.

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