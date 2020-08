Samsung poderá transferir parte da produção de smartphones para a Índia

Várias marcas parecem estar a apostar cada vez mais na produção dos seus produtos na Índia. A China está a sair do radar e a aposta parece ser noutros pontos do globo. A Apple já tem fábricas a produzir iPhones e outros produtos em solo indiano e agora a Samsung poderá igualmente apostar neste país.

Esta aposta não é só de empresas e marcas não chinesas. Aliás, há várias marcas chinesas que estão a fabricar na Índia. As razões são várias, vão do preço na mão de obra até à guerra económica entre a China e os EUA.

Índia poderá receber o que em tempos se fabricou na China

Com os fabricantes de smartphones a planear diversificar as suas instalações de produção e cadeia de fornecedores, as empresas agora estão a procurar transferir parte da produção para países como a Índia. Várias empresas chinesas de smartphones, que estão entre as marcas líderes no mercado, já estão a fabricar a maioria dos telefones neste país ao sul da Ásia.

Conforme tem sido notado, alguns dos maiores nomes da indústria de smartphones também estão de olho na produção na Índia. Recentemente, a Apple começou a fabricar o seu iPhone 11 de última geração pela primeira vez na Índia e agora é a vez da Samsung.

De acordo com o relatório do Economic Times, a gigante sul-coreana está a planear transferir parte da sua produção de smartphones do Vietname e alguns outros países para a Índia. Além disso, a gigante coreana tem intenções de produzir dispositivos no valor de mil milhões de dólares nas fábricas indianas nos próximos 5 anos sob o projeto PLI (Production Linked Incentive).

Este negócio terá um peso importante para a Índia. Isto porque os dispositivos fabricados terão um custo de produção acima dos 200 dólares. Portanto, em causa estarão mais de 25 mil milhões de dólares em exportações. Atualmente, o Vietname é o segundo maior exportador de smartphones a seguir à China.

Samsung deixa a China

Depois de fechar duas fábricas de smartphones na China em 2018, a Samsung fechou recentemente a sua última unidade fabril no país de Xi Jinping. As operações ODM (Original Design Manufacturing) de smartphones da empresa, que foram interrompidas por causa da pandemia COVID-19, foram agora retomadas e podem representar cerca de 10% do total de smartphones da empresa.

Há alguns meses, a Samsung anunciou uma nova fábrica, considerada a maior fábrica de móveis do mundo. Está localizada no Setor 81 em Noida (Índia) e tem capacidade de produção de 120 milhões de dispositivos móveis por mês. Isso ocorre num momento em que os utilizadores de smartphones no país estão prestes a atingir a marca de 340 milhões até o final deste ano.

