Apple começa a vender AirPods Pro fabricados no Vietname

Há uma guerra tecnológica e política instalada entre os Estados Unidos e a China. Há cada vez mais um extremar de posições e os países parecem estar a usar empresas relevantes no mundo da tecnologia como peões neste tabuleiro de xadrez. Depois dos Estados Unidos desferir vários ataques e bloqueios à Huawei, ficou no ar que o alvo agora poderia ser a Apple, em terras de Xi Jinping.

Segundo informações, a China prepara-se para atualizar a sua lista de entidades não confiáveis onde entrará a Apple, mas não será a única norte-americana. A Apple não quer depender da China e já mexeu as suas peças.

Os Estados Unidos e a China praticamente todos os dias lançam acusações de parte a parte. Pelo meio estão empresas relevantes no mundo da tecnologia, estão a ser usadas como peões nas jogadas de tabuleiro político. Depois de praticamente um ano de bloqueio à Huawei, por parte dos americanos, a China poderá retaliar e castigar agora a empresa de Cupertino.

Apesar de a Apple ser uma grande empresa empregadora, sendo direta e indiretamente responsável por milhares de postos de trabalho, poderá sofrer algumas represálias. Nesse sentido, a gigante de Cupertino já se mexeu para deixar a dependência da China.

AirPods da Apple Assembled in Vietnam

Os AirPods são um produto de sucesso da empresa, revelando-se uma excelente fonte de lucro. Assim, a produção está novamente sob carris e a empresa precisa de produto. Os auscultadores já não são montados apenas na China, a Apple também está a virar-se para o Vietname para parar a dependência da China.

De acordo com as informações, as primeiras unidades AirPods Pro produzidas no Vietname chegaram aos clientes. Nestes pode ser lido “Designed by Apple in California. Assembled in Vietnam” na parte de trás da caixa de carregamento dos auscultadores sem fios.

O projeto de montagem dos AirPods no Vietname data de há um ano. A Apple tinha feito alguns testes no ano passado e os fornecedores procuraram dinheiro em dezembro para expandir a produção. Recentemente, o Nikkei anunciou que a produção em massa de AirPods no Vietname começou em março. Um fornecedor da empresa de Cupertino recebeu mesmo um passe das autoridades vietnamitas para os seus engenheiros viajarem para o país para gerir a produção durante este período de crise sanitária.

Mas o que muda para o utilizador Apple?

Nada. Na verdade, um produto montado no Vietname ou na China é completamente indiferente para o consumidor. De qualquer modo, é interessante verificar que a Apple está cada vez mais interessada no Vietname. Assim, os seus auscultadores AirPods Studio também devem ser montados no país, se quisermos acreditar nas fugas de informação.

