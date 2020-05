YouTube agora vai lembrá-lo de que tem que ir dormir

Se acha que está demasiado viciado no YouTube e que, com isso, tem perdido alguma horas de sono, então agora há uma solução bastante simples para esse problema. A Google anunciou recentemente que incluiu uma nova funcionalidade no serviço de vídeo e o utilizador pode definir uma hora para dormir e ter, assim, um lembrete de que é hora de desligar.

Esta é também uma boa opção quando se tem filhos pequenos. Como sabemos que as crianças são um pouco viciadas no YouTube, este recurso pode funcionar como controlo parental no acesso a estes serviços.

YouTube vai lembrar-lhe que é hora de ir dormir

Nesta quarta-feira a Google anunciou uma novidade para o seu serviço de vídeos. O YouTube tem agora uma nova função que vai lembrar os utilizadores de que é hora de ir dormir e devem desligar a aplicação. Esta é uma forma de ajudar a controlar os utilizadores mais viciados e mais descontrolados nas horas. Assim podem ter uma maior quantidade e qualidade de sono.

Em suma, esta funcionalidade foi pensada para todos aqueles que têm o hábito de ver vídeos, já na cama, mas que depois acabam por ficar horas até de madrugada. Assim o sono fica comprometido e, consequentemente, também a energia e boa disposição no dia a dia.

Este recurso foi designado pela Google como “bedtime reminders” ou Lembrete para Dormir. Encontra-se junto a outros lembretes de descanso que o YouTube já havia implementado em maio de 2018. A diferença é que esta nova funcionalidade é específica para horários noturnos.

Para ativar esta funcionalidade deve abrir o YouTube, ir às definições e depois a opção “Lembrete da hora de dormir” deverá aparecer-lhe abaixo da opção “Lembrete para fazer uma pausa”.

Depois deve determinar uma hora para pausar e outra para terminar essa mesma pausa. Pode ainda definir se quer que, pelo menos, o serviço espere até ao final do vídeo que está a ver para mostrar o lembrete. Depois, quando for a hora, receberá um aviso a lembrar de que são horas de ir dormir. Caso esteja com dificuldade, pode ver aqui como fazer em mais pormenor.

Esta função começou ontem a estar disponível nas aplicações para Android e iOS, e vai chegar aos utilizadores de forma gradual nos próximos dias.