Apple lança iOS 26.4.1 e corrige falha no iCloud que afetava palavras-passe e sincronização

A Apple lançou uma nova atualização para o iOS, o iOS 26.4.1, que resolve um erro relevante na sincronização do iCloud, problema que estava a afetar várias aplicações, incluindo o sistema de gestão de palavras-passe.

Falha impedia sincronização em tempo real

O problema surgiu com o iOS 26.4, onde um bug impedia o envio de notificações de alteração via CloudKit, o sistema que permite manter dados sincronizados entre dispositivos.

Na prática, isto fazia com que aplicações deixassem de atualizar automaticamente os dados armazenados na cloud. Apesar de os dados não se perderem, a sincronização deixava de acontecer em tempo real, obrigando muitas vezes a reabrir aplicações para forçar a atualização.

Entre os serviços afetados estava também a aplicação Apple Passwords, responsável por guardar e sincronizar credenciais entre dispositivos.

Correção chega com o iOS 26.4.1

A Apple resolveu o problema com o lançamento do iOS 26.4.1. Segundo relatos de programadores, esta versão corrige a falha que impedia a receção de notificações do iCloud, restaurando o funcionamento normal da sincronização.

O erro passou relativamente despercebido para muitos utilizadores, mas afetava tanto aplicações de terceiros como serviços nativos da própria Apple.

Atualização recomendada para evitar falhas

A recomendação é clara: quem tiver dispositivos com iOS 26.4 deve atualizar o mais rapidamente possível. Além de resolver falhas de sincronização, esta atualização garante que serviços críticos, como palavras-passe, notas ou dados de aplicações, voltam a funcionar corretamente entre dispositivos Apple.

Para quem participa no programa beta, o problema já tinha sido resolvido em versões mais recentes do sistema, como o iOS 26.5.

Em suma, trata-se de uma correção discreta, mas essencial para assegurar a fiabilidade do ecossistema Apple.