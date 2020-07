A guerra comercial que está decorrer entre os EUA e a China tem obrigado as grandes empresas tecnológicas a reagir e a procurar alternativas para os seus produtos. Em especial, está em causa a produção e a montagem dos muitos produtos.

Uma das empresas que tem procurado escapar a todas as limitações é a Apple. A gigante de Cupertino deu agora mais um passo e finalmente deu um passo que tinha já iniciado. O iPhone 11 está finalmente a ser produzido na Índia.

A Apple está a mudar-se para a Índia

Há já algum tempo que a Apple tinha iniciado a produção do iPhone na Índia. Eram apenas modelos mais antigos, que na maioria dos casos se destinavam à venda no próprio país, num aparente teste da marca.

Agora, e segundo informações referidas por elementos ligados a este processo, a Apple terá mudado a produção de mais um dos seus modelos do iPhone. Desta vez é o iPhone 11 a ver a sua produção transferida da China para a Índia.

Produção do iPhone 11 mudada

Assim, e segundo do que é revelado, a Foxcomm terá iniciado a produção deste modelo para a cidade de Chennai, na Índia. Aparentemente esta é ainda uma produção limitada, mas que poderá em breve ser aumentada. As unidades produzidas terão sido colocadas à venda no país.

O próprio ministro indiano do comércio e indústria, Piyush Goyal, terá confirmado esta mudança e o reforço da Apple no seu país. A partilha de uma notícia no Twitter veio mostrar que esta é mesmo uma realidade.

A luta contra os problemas da China

Esta mudança da Apple da China para a Índia não é recente e inocente. Desde 2017 que a marca americana iniciou as conversas para ter alternativas. A produção em modo de testes até já se tinham iniciado, revelando que estão prontos.

Esta mudança é liderada pela Foxcomm, a quem a Apple tem delegada a produção do seu iPhone. Esta é uma mudança importante, que liberta a Apple de todas as guerras e tensões que estão atualmente em cima da mesa. Resta ainda saber se a produção do próximo iPhone será já feita neste país ou se é ainda na China.