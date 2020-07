Data de lançamento do iPhone 12 e Apple Watch 6 pode ter sido descoberta

A Apple, como é tradição, escolhe setembro como mês para grande evento para lançamento dos seus dispositivos mais preponderantes. Este ano, o iPhone 12 poderá trazer um design renovado e ambicionado há anos pelos seguidores da marca. Além disso, o Apple Watch 6 está igualmente apontado para sair junto ao novo iPhone. Com a pandemia, muitos vaticinaram um atraso nestes lançamentos, o que afinal, poderá não se verificar.

Um “leaker” lançou umas datas que, segundo ele, serão os dias escolhidos pela empresa de Cupertino para apresentar o iPhone 12, Apple Watch 6 e um novo iPad.

iPhone 12 e Apple Watch 6 apresentados no dia 8 de setembro?

A Apple apresentará o iPhone 12, o Apple Watch 6 e um novo iPad num evento on-line no dia 8 de setembro, de acordo com um novo rumor. Apesar de poder ser credível, estas datas só serão “reais” quando a empresa oficializar a informação.

Segundo um tweet do leaker @ihacktu, esta data do primeiro evento junta-se a uma outra data, 27 de outubro, do segundo evento, onde a Apple irá apresentar os novos iPad Pros, novos Macs com Apple Silicon e talvez até o produto de realidade aumentada, alvo de muitos rumores, os Apple Glass.

iPhone 12: Mas vale alguma coisa esta “adivinhação”?

Bom, há dois ou três leakers que, ao longo dos últimos anos, têm acertado no que vão vaticinando sobre lançamentos e produtos Apple. No caso em apreço, @ihacktu tem um histórico razoável de previsões acertadas e a data de 8 de setembro corresponde à agenda da Apple nos últimos anos – portanto, embora isso ainda não seja confirmado, é pelo menos plausível.

No entanto, estas datas têm encaixado noutras previsões de fontes tradicionalmente próximas da Apple. Contudo, face aos Apple Glass, a probabilidade de serem lançados este ano para serem comercializados também este ano não parece ser muito plausível. No entanto, o ano não tem sido nada normal, o que poderá trocar as voltas ao “tradicional”.

No caso do iPhone 12, poderá de facto fazer sentido. Conforme poderão estar lembrados, a empresa de Cupertino lançou o iPhone 11 no dia 10 de setembro de 2019. Portanto, usando as terças-feiras que a empresa faz questão de ter como dia da semana anfitrião de grandes novidades, o dia 8 de setembro cai que nem uma luva numa terça-feira.

E o Apple Watch 6?

Por acaso (ou não), os últimos dispositivos Apple Watch também foram lançados em setembro. Assim, cresce a possibilidade e os motivos para pensar que a Apple desejará exibir a sua nova linha de produtos 2020 na época habitual do ano e antes da corrida de vendas da temporada de férias de natal.

Dito isso, sabemos que a pandemia global que vivemos teve um sério impacto nas cadeias de fornecimento e fabrico de tecnologia. Então, o fator COVID-19 tem motivado rumores que dizem não ser possível o lançamento do iPhone 12 em setembro, embora nada tenha sido apontado como determinante para a Apple não lançar na data que tem escolhido desde há muitos anos.

