Faça já download dos wallpapers oficiais do Samsung Galaxy Note 20

O Samsung Galaxy Note 20 é a próxima grande aposta da marca sul-coreana cujos pormenores ainda não são totalmente conhecidos. No entanto, os leaks mais recentes deixaram a descoberto alguns detalhes deste smartphone, nomeadamente da versão Ultra.

Mas enquanto esperamos pela apresentação e lançamento, já é possível fazer o download dos wallpapers oficiais desta nova gama da Samsung.

Nos dias que correm a imagem é um fator muito importante, e por vezes decisivo, na compra de algum produto de várias categorias.

Já no mundo dos smartphones, há diversos consumidores a comprar equipamentos não com base no potencial do dispositivo em si, mas sobretudo pelo design, cores, formatos, entre outros.

Os wallpapers que acompanham os telefones são também um aspeto importante e a verdade é que as imagens estão cada vez mais deslumbrantes e bonitas.

Já pode fazer download dos wallpapers do Samsung Galaxy Note 20

Apesar de ainda não ter sido oficialmente apresentado, o novo Samsung Galaxy Note 20 é já bastante aguardado pelos fãs da marca.

Mas enquanto não há grandes novidades por fontes oficiais, já pode ter um pouco desta próxima aposta da marca sul-coreana no seu próprio smartphone.

Falamos em concreto dos wallpapers oficiais que fazem parte do Samsung Galaxy Note 20. Tratam-se de imagens coloridas, género pastel, em tons de azul, verde, laranja, lilás, etc.

Os wallpapers foram disponibilizados pelo famoso utilizador do Twitter Ishan Agarwal, conhecido por partilhar conteúdos relacionados com smartphones. Agarwal deixou o link para que os interessados pudessem fazer download das imagens.

Download dos wallpapers do Samsung Galaxy Note 20

De acordo com a SamMobile, estes são mesmo os wallpapers oficiais da linha Galaxy Note 20 da Samsung, e foram desenhados ao mesmo estilo que os papéis de parede já divulgados para o tablet Galaxy Tab S7+.

O anúncio da nova aposta da Samsung deve aconteceu no próximo dia 5 de agosto no evento Galaxy Unpacked. Neste mesmo evento é ainda aguardada a apresentação do próximo smartwatch da gama Galaxy Watch e dos auriculares wireless Galaxy Buds Live.

