A Samsung está a preparar todas as suas armas para o próximo evento Unpacked. Nesse momento serão apresentados os próximos smartphones da marca para o resto do ano e para mudarem completamente o mercado e as propostas presentes.

Nesse mesmo evento espera-se que surjam outras novidades, nomeadamente os Galaxy Buds Live. Estes são os earbuds que a marca vai mostrar, com um desenho completamente diferente do habitual e que agora podem ter sido revelados em maior detalhe.

Sabe-se mais sobre os Galaxy Buds Live

Há vários meses que se fala dos Galaxy Buds Live da Samsung. Estes earbuds são completamente diferentes do habitual e vão ter uma forma que lembra um feijão. Assim, vão entrar ainda mais nos ouvidos e ficar quase contidos aí, apesar de quase nem sairem para fora.

Como seria esperado, as informações não param de surgir e revelam ainda mais sobre esta futura proposta da Samsung. Confirmam-se as novas cores, em especial o cobre, e também surgem desse modo algumas dúvidas interessantes sobre algumas funcionalidades.

Earbuds com uma forma totalmente diferente

Do que foi revelado, no vídeo que apresentamos acima, existe a possibilidade destes terem cancelamento de ruído ativo. Esta é uma possibilidade remota, que contradiz a forma como estes entram no ouvido. Não têm a forma normal e que penetra mais fundo, facilitando esta funcionalidade.

Da mesma forma, e segundo a frase “Keep the noise out. Let the sound in”, dará continuidade à funcionalidade para captar som ambiente. Esta está já presente nos modelos atuais e já antes esteve nos anteriores.

A Samsung terá muito mais para apresentar

Estas novas imagens mostram alguns pormenores novos e reveça os muitos microfones e saídas de som que vão estar montadas nestes earbuds. Será algo completamente diferente e que poderá também ter um preço reduzido. Fala-se em 150 dólares, combatendo assim os muito mais caros Airpods Pro da Apple.

É já dentro de dias, a 5 de agosto, que a Samsung revelará todas as suas novidades. A somar ao Galaxy Note 20, nos vários modelos, teremos outros smartphones dobráveis e igualmente os Galaxy Buds Live.