Há já algumas semanas que se vinha a especular sobre a data de lançamento dos novos smartphones da Samsung. Este ano têm surgido poucos rumores sobre o futuro Note 20, mas nem por isso a expetativa tem sido menor.

A marca veio agora colocar um ponto final nesta troca de ideias e anunciou o próximo Unpacked. Será muito em breve e, como se esperava, será totalmente virtual e transmitido pela Internet para que todos possam conhecer as novidades.

Unpacked 2020 e as novidades chegam dentro de dias

Foi há poucas horas que a Samsung revelou a data e a forma como vai fazer o Unpacked de 2020. A marca segue a mesma proposta que outras empresas seguiram e vai apresentar um evento totalmente virtual e transmitido pela Internet para todos poderem ver.

A marca tem tudo preparado para que no dia 5 de agosto revele ao mundo as muitas novidades que tem preparadas para trazer para o mercado. Também como é normal, a hora preparada par este evento serão as 15, hora de Portugal continental.

Note 20 será uma presença certa neste evento

No Unpacked deste ano espera-se que a marca se centre na apresentação do Note 20 nos seus vários modelos. Claro que vão surgir também outras novidades, tal como se tem vindo a mostrar, nomeadamente o novo Galaxy Z Fold 2 e o Galaxy Watch 3.

O novo topo de gama da Samsung teve já algumas imagens apresentadas e inclusive foi mostrada a sua (possível) nova cor. Em termos de hardware espera-se a chegada do SoC Snapdragon 865 ou o 865 Plus. Haverá ainda uma aposta nos 5G.

Ainda há muitos segredos para esta apresentação

Esperam-se melhorias no campo da fotografia, com os vários modelos a terem propostas à sua altura. Por fim, e este é um elemento natural dos Note, a S-Pen deverá ter algumas novidades e melhorias, como tem sido normal todos os anos.

É já dentro de cerca de 1 mês que todas as novidades vão ser finalmente conhecidas. O Note 20 será uma realidade e todas as suas especificações vão ser reveladas, voltando a marcar um padrão na indústria.