Com a chegada para breve do Android 11, é normal que as marcas se preparem para as atualizações. A Huawei não vai deixar este processo para mais tarde e como é normal vai tratar de transpor para a EMUI 11 todas as novidades.

Mesmo sendo rápida a fazer esta adaptação, a marca parece estar a preparar-se para uma novidade em breve. A EMUI 11, a nova versão da sua interface do Android dos smartphones Huawei vai chegar muito maos breve do que era esperado.

Para quando a chegada da nova EMUI 11?

Já nos habituámos a ver as novas versões a UI da Huawei chegar com os novos smartphones da marca. Para além dos novos telefones, também as novidades da interface criada pela marca são reveladas, principalmente com todas as melhorias e otimizações que são criadas.

Esperava-se o mesmo para este ano, ainda para mais com todas as melhorias apontadas ao Android 11. Este novo sistema vai estrear várias novidades, devendo chegar com o Mate 40 e os seus vários equipamentos, ainda sem data para lançamento.

Huawei quer a sua versão do Android muito cedo

Agora, e numa entrevista dada por Wang Chenglu, o responsável pela divisão dedicada ao software dos produtos de consumo, tudo ficou mais claro. Ao falar sobre a próxima versão da sua UI, apontou um período bem específico para a sua chegada.

Segundo as suas palavras, a EMUI 11 é esperada no 3º trimestre deste ano. Não revelou uma data precisa, mas mostrou que esta deverá acontecer pouco tempo depois da Google lançar a versão final do Android 11, esperada para o final do verão.

Novidades que vêm com os seus smartphones

Igualmente segundo as palavras de Wang Chenglu, o foco da EMUI 11 dará continuidade à integração dos serviços da Huawei. A marca aposta no que tem produzido nos últimos meses e que será suficiente para dar aos utilizadores o que precisam.

Está assim traçado o caminho para a próxima grande atualização dos smartphones Huawei. A EMUI 11 voltará a usar a versão Open-Source do Android e assim continuar a aproveitar tudo o que a Google criou nos últimos meses.