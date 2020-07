A Microsoft tem um novo browser, baseado no Chromium, há algum tempo. O Edge tem estado a ser desenvolvido e testado, com as versões finais a poderem ser já testadas em vários sistemas operativos.

Se até agora era sobretudo facultativo, a Microsoft passou a instalar esta nova proposta de forma ativa, muitas vezes sem autorização dos utilizadores. Felizmente existe uma forma simples de remover este browser e ter de volta a versão anterior.

Apesar de ser um browser já com provas dadas no Windows 10 e com desempenho até acima do normal, nem todos querem o novo Edge presente. Preferem a versão anterior, por várias razões, entre elas a privacidade que está supostamente agora mais exposta.

Como nem sempre é simples ou até possível remover este novo browser, a Microsoft deu ao utilizadores uma forma de o fazer. Basta executar 2 comandos numa janela de DOS ou PowerShell e rapidamente este browser é removido.

O processo inicia-se com o abrir de uma janela de DOS ou PowerShell com permissões de administrador. Aqui dentro devem colar o comando abaixo.

cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\Installer"

Após isso devem carregar em Enter e vão navegar para a pasta indicada, onde está o instalador do Chrome no Windows 10.

Uma vez nesta área, ainda que pelo Terminal, devem executar o comando que vai remover o Edge do Windows 10. Devem por isso colar o comando abaixo no Terminal.

.\setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall

No final vão ter removido a nova versão do browser da Microsoft, voltando a estar instalada a versão anterior. Este não irá voltar e caso pretendam tê-lo de volta devem fazer a instalação manual do mesmo, obtendo-o do site da Microsoft.