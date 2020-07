O Google Duo é mais um dos serviços que atualmente oferece a oportunidade de as pessoas estarem mais próximas, mesmo que distantes fisicamente. Recentemente a plataforma anunciou várias melhorias, como o Modo Família, e também prometeu alargar o número de participantes nas videochamadas.

Finalmente, a partir desta terça-feira, o Google Duo para Android já permite até 32 pessoas em simultâneo numa videoconferência.

Com a pandemia as ferramentas online para chamadas, texto e videoconferências multiplicaram-se e melhoraram as funcionalidades que ofereciam aos utilizadores. É uma verdadeira ‘guerra’ de plataformas web ou aplicações móveis para tentar ser a escolhida.

O Google Duo é uma dessas plataformas que se tem focado em aprimorar a sua oferta para ter cada vez mais utilizadores. Neste segmento, tal como em tantos outros, se um serviço não se atualiza e não disponibiliza aos clientes aquilo que eles mais procuram… pode ter os dias contados.

Mas a plataforma de videochamadas da Google sabe bem o que deve fazer para se manter em destaque neste mercado.

Google Duo para Android já permite até 32 pessoas em videoconferência

Para além de melhorias recentes, agora finalmente o Google Duo permite ter até 32 pessoas em videoconferências na aplicação para Android. A funcionalidade ficou disponível a partir desta terça-feira, dia 7 de julho, e chega aos utilizadores através da versão 92 da app.

Antes, a aplicação móvel do Google Duo permitia apenas que 12 pessoas no máximo estivessem numa videochamada. Agora, como nos mostra as seguintes imagens, o utilizador recebe a informação de chamadas de grupo com 32 pessoas e é pedido que adicione até 31 contactos (que perfaz 32 com o próprio anfitrião).

Até ao momento deste artigo a Google Play Store de Portugal ainda não disponibilizava a aplicação atualizada já com este recurso. No entanto, tal como outras atualizações, a novidade deve chegar de forma faseada e gradual aos utilizadores.

Para além disso, não há ainda qualquer informação de que este incremento no número de participantes fique também disponível para os dispositivos Apple.