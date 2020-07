Android: os melhores e mais poderosos smartphones do mês

Na procura por um smartphone, o desempenho é ainda a característica que mais importa para os utilizadores. Ter uma boa câmara, um design interessante e ergonómico, uma boa autonomia, são, na maioria dos casos, fatores complementares.

Assim, olhando à forma como se comportam os smartphones no momento de desempenharem as suas funções, existem os testes de benchmark que nos podem dar uma ajuda fundamental no momento de fazer comparações. Conheça então os modelos mais poderosos do mês.

Snapdragon 865 revela-se o mais potente processador

A Google, depois de ter retirado a Antutu da sua loja de aplicações, está agora a alertar os utilizadores para o perigo da sua instalação. Ao tentar instalar a app o Play Protect surge com uma mensagem de alerta, indicando que a app pode recolher dados que poderão ser usados para monitorizar o utilizador. Apesar disso, poderá prosseguir com a instalação.

Perante esta realidade, poderá ser cada vez mais difícil usar as listas da Antutu como referência. Estas listas, lançadas mensalmente, revelam quais os smartphones conseguiram melhores pontuações médias ao executar os seus testes de desempenho.

Depois de ter revelado a realidade chinesa, surge agora a lista que abrange o mercado global. É claramente visível que são os smartphones com processador da Qualcomm que melhores pontuações conseguem. O Snapdragon 865 surge assim, por si só, como uma opção viável para quem procura um smartphone com desempenho de excelência.

Mas vamos então conhecer os 10 telemóveis que mais se destacam de forma global.

Os 10 smartphones mais poderosos do mês de junho

A lista agora lançada revela os smartphones de topo que maior pontuação média conseguiram atingir durante o mês de junho.

O OPPO Find X2 Pro com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, surge como o smartphone com melhor desempenho, com uma pontuação de 609045 pontos. Sem bater a linha dos 600 mil pontos, surge logo em seguida o OnePlus 8 Pro e o Redmi K30 Pro.

Observando a tabela é interessante perceber que a Samsung, que sempre conseguiu lugares de destaque, surge no fim da tabela com os seus Galaxy S10 Ultra e S20+ equipados com Exynos 990. A Huawei, com os seus processadores de topo Kirin e com o crescimento de vendas brutal na China, não consegue bater a concorrência em termos de desempenho, pelo menos a executar os testes da AnTuTu.

Os 10 smartphones mais poderosos na gama média

Além dos smartphones de topo, a AnTuTu também tem revelado os melhores smartphones na gama média. É a Xiaomi, através da sua submarca Redmi, que mais se destaca. A Huawei, com o seu nova 7i consegue um segundo lugar nesta lista.

Através destas listas, os utilizadores poderão fazer escolhas mais ponderadas sobre os smartphones que vão comprar, principalmente se tiverem como foco o desempenho.