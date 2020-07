Instagram cria funcionalidade que permite afixar comentários

Uma das coisas que não pode ser controlada nas plataformas online é a interação que outras pessoas têm connosco. Assim, são muitos os testemunhos de utilizadores vítimas de assédio nas próprias redes sociais, sendo o recurso lidar com os comentários e apagá-los.

Nesse sentido, o Instagram, uma das redes sociais onde esse assédio está mais presente, anunciou uma nova função que pretende combater o assédio e o abuso nos comentários das publicações.

Opção de afixar um comentário pretende deixar Instagram menos tóxico

A ser testada desde o início de maio, esta nova função está incluída num plano do Instagram que visa reduzir a toxicidade da rede social. Acessível a todos os utilizadores, permite que sejam afixados até três comentários no topo do separador dos comentários de cada publicação. Desta forma, o dono do post pode escolher a que comentários quer dar destaque e, consequentemente, que conversas quer ou não alimentar.

Apesar de todos os utilizadores estarem aptos a utilizar esta função, ela será gradualmente introduzida. Ademais, dará, com certeza, mais jeito àqueles cujas contas sejam maiores. Isto, porque, tendo uma conta de Instagram com milhares ou milhões de seguidores, torna-se difícil para quem a gere lidar com todas as interações, sejam positivas ou negativas.

Neste caso, o objetivo é erradicar as que dizem respeito a assédio e deixar o ambiente mais positivo e saudável, de forma mais simples. Para isso, basta deslizar o comentário e decidir se quer eliminá-lo, respondê-lo ou afixá-lo. Uma vez afixado, aparecerá no topo dos comentários da publicação.

Nova funcionalidade em consonância com anteriores

Por assistirem às várias fraquezas das suas redes sociais, os CEOs trabalham estratégias para as melhorar e para as deixar mais saudáveis. No caso do Instagram, várias são as críticas que chegam sobre o aumento do assédio. Assim sendo, as atualizações têm vindo a ser apresentadas nesse sentido.

Associadas a esta novidade estão outras, em vigor há mais tempo. Por exemplo, o Instagram utiliza, há cerca de três anos, Inteligência Artificial para filtrar, bloqueando, comentários ofensivos. Além disso, os utilizadores recebem um aviso sempre que um comentário ou uma descrição possam ser ofensivos.

Ademais, o Instagram utiliza um sistema específico, a fim de detetar e apagar conteúdo que envolva nudez infantil ou conteúdo sexualmente abusivo, além de filtrar publicações relacionadas com suicídio e automutilação. Em seis meses, o Instagram removeu cerca de 1,5 milhões de conteúdos relacionados com bullying e assédio.

Agora, é aguardar que esta nova funcionalidade chegue a todos os smartphones e que as redes sociais se melhorem cada vez mais, pelo bem-estar público.