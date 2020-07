Há muito que a AnTuTu é sobretudo a referência no que toca à medição do desempenho dos smartphones Android. Com a sua app são testados todos os componentes e avaliados face aos restantes, sempre recorrendo a dados centrais.

A Google nunca esteve muito satisfeita com esta recolha de dados no Android e tem tentado lutar contra isso. A mais recente ação leva a que se bloqueie a instalação do AnTuTu, alertando os utilizadores para os perigos que esta entretanto traz.

A AnTuTu está de novo com problemas no Android

A guerra da Google e do Android contra a AnTuTu não é decerto recente. Há vários anos que a gigante das pesquisas tenta que este serviço deixe de fazer a avaliação dos smartphones e assim recolher dados dos utilizadores, de forma quase impercetível para todos.

No início deste ano, e fruto de um problema identificado com a Cheetah Mobile, a AnTuTu foi removida da Play Store e não voltou até hoje. Os argumentos foram apresentados, mas isso não foi suficiente para demover a Google e trazer de volta a app.

Google tenta bloquear instalação desta app

Agora, e sem qualquer razão aparente, a Google parece estar a tomar mais medidas no Android. Ao ser instalada a AnTuTu, fora da loja do Android, está entretanto a ser mostrado um alerta que tenta afastar os utilizadores desta app e principalmente dos seus potenciais perigos.

Quem apresenta esta mensagem é o Play Protect, o mecanismo de segurança do Android que tenta monitorizar as apps instaladas. Este alerta revela que a app da AnTuTu pode recolher dados usados para monitorizar o utilizador.

O Play Protect está a alertar os utilizadores

Por enquanto os utilizadores não estão bloqueados de instalar a app da AnTuTu no Android. Há ainda a possibilidade de ignorar o alerta e avançar posteriormente com o processo de instalação desta app no sistema da Google, que decorre sobretudo sem problemas.

No entanto, e caso a Google assim o decida, o Play Protect poderá facilmente remover estas apps dos smartphones Android. Por enquanto esse passo parece estar ainda longe de acontecer, mas existe uma possibilidade real de ser tomado.