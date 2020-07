A aposta da Samsung nos foldables parece estar firmada e seguir o seu curso. A marca é uma das maiores impulsionadoras destes smartphones e uma das poucas que tem propostas no mercado que os utilizadores podem realmente comprar e usar.

Espera-se que a Samsung continue a apostar nesta sua linha e que em breve apresente mais uma proposta. Pouco se sabe sobre o próximo foldable da marca, mas parece que agora o nome foi descoberto. Vai chamar-se Galaxy Z Fold 2 e será apresentado em breve.

O próximo foldable da Samsung já tem nome

Há algum tempo que o próximo foldable da Samsung tem vindo a ser assunto nas notícias. A marca estará a preparar o herdeiro do Galaxy Fold, que deverá ter algumas novidades importantes. Tudo apontava para uma continuidade no nome, mas isso parece ter mudado.

A mais recente informação dá conta de que afinal o próximo foldable da Samsung venha a assumir o nome da linha de equipamentos dobráveis da marca. Assim, deverá surgir em breve o Galaxy Z Fold 2, mantendo o nome Z, algo que a marca já tinha assumido.

Deverá ser conhecido como Galaxy Z Fold 2

Apesar de se saber que este provavelmente será o seu novo nome, ainda não existem muitas informações concretas sobre o que este novo modelo vai trazer. A Samsung tem mantido o sigilo e aparentemente tem conseguido manter tudo afastado dos leakers.

Sabe-se sim que o Galaxy Z Fold 2 deverá ser apresentado já no mês de agosto. Acontecerá no mesmo evento que dará a conhecer ao mundo o Galaxy Note 20 e mais algumas novidades. Ao contrário do momento do lançamento anterior, este novo modelo deverá chegar ao mercado em setembro.

Não sabe muito sobre este smartphone foldable

Espera-se que este novo foldable mantenha a forma do seu antecessor, mas deverá ainda assim trazer algumas novidades em termos de design e do hardware presente. É esperado que receba o novo vidro ultrafino que foi estreado no Z Flip.

Falta ainda algum tempo para a apresentação que a Samsung deverá fazer em breve. Nesse evento esperam-se novidades como o Galaxy Note 20 ou o Galaxy Z Flip 5G, mas há de certeza lugar guardado também para este novo Galaxy Z Fold 2.