Chegou a One UI 8.5 da Samsung. Eis as novas funcionalidades e modelos compatíveis

A mais recente atualização do Android para smartphones Samsung chegou à Europa e a Portugal. Esta vai poder ser usada como o Samsung Galaxy S25 e os mais recentes smartphones dobráveis. Descubra quais as novidades da One UI 8.5 e os smartphones onde pode ser já instalada.

Chegou a One UI 8.5 da Samsung

O software para os mais recentes smartphones da Samsung já está disponível em Portugal. Esta é uma atualização da sua interface de personalização, a One UI 8.5, baseada no Android. Esta já era esperada há algum tempo, por isso foi uma ótima notícia quando a própria Samsung anunciou, há poucos dias, que o lançamento oficial iria começar a 6 de maio.

De seguida, a marca revelou que esta atualização tinha como foco "melhorar a comunicação e as experiências criativas em telemóveis e tablets". Esta informação pode ler-se num comunicado de imprensa partilhado no seu site. As atualizações de software geralmente introduzem novas funcionalidades para os utilizadores, mas também são concebidas para tornar os seus telemóveis muito mais seguros e melhor protegidos.

Tal como foi noticiado, a empresa anunciou há alguns dias que esta versão "protegerá mais definições do que antes, adicionando uma camada extra de segurança" e que "oferece aos utilizadores um controlo mais claro sobre as suas definições de segurança".

Desta forma, a One UI 8.5 melhora a proteção contra roubo, bloqueio devido a falha na autenticação e verificação de identidade, garantindo assim aos utilizadores as melhores condições para a receção da One UI 9 , que já se encontra em fase beta. A Samsung esclareceu ainda quais os modelos que receberão esta nova atualização. Estes são:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S10

Novas funcionalidades e modelos compatíveis

De referir ainda que esta atualização da interface de personalização da Samsung chegará ao modelo dobrável da empresa, o Samsung Galaxy Trifold. Este terminal, que possui o mecanismo Armor FlexHinge, minimiza a dobragem para o tornar mais suave do que outros terminais, embora enfrente uma forte concorrência da dobradiça do Oppo Find N6, que ainda não chegou à Europa.

Infelizmente, como foi revelado há algumas semanas, a empresa sul-coreana decidiu descontinuar este modelo . Isto significa que deixará de o fabricar, mas continuará a vender os exemplares já disponíveis nas lojas físicas e no seu site.