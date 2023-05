A Microsoft tem feito um trabalho intenso para melhorar o Windows em qualquer uma das suas versões. Foca-se agora na última versão lançada, mas continua a procurar otimizar tudo o que tem já disponível para todos. Para mostrar como o fez, a Microsoft revelou agora como o Windows melhorou o seu desempenho ao longo do último ano.

Foram muitas as áreas onde o Windows melhorou no último ano. Nem todas são visíveis para o utilizador, mas a verdade é que o seu impacto acaba por se sentir no que está acessível a estes. Claro que o desempenho é também uma área essencial e que recebeu melhorias.

A gigante do software procurou por isso garantir que as apps tenham um desempenho melhor, apenas com mecanismos simples. Assim, bastou priorizar a forma como estas estão acessíveis aos utilizadores para que os resultados fossem de imediato visíveis.

O que descobrimos foi que podemos garantir que as apps com os quais o utilizador está a tentar interagir sejam responsivas e priorizadas e também que, em muitos casos, as apps em segundo plano concluam o arranque mais rapidamente devido à contenção reduzida. Em vez de libertar todas as apps do arranque de uma única vez, moderamos o seu lançamento. Isso ajuda a evitar a contenção significativa no lançamento e garante que a app em primeiro plano com o qual o utilizador está a interagir permaneça eficiente e responsiva.

Estas melhorias beneficiam mais os dispositivos com menos recursos, e medimos uma melhoria de 25 a 50% nos tempos de arranque de apps no período após a autenticação na nossa experiência com várias apps de arranque.