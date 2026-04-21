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Última atualização do Windows 11 volta a trazer problemas a muitos PCs

· Windows 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Tug@Tek says:
    21 de Abril de 2026 às 09:54

    Isto já não é notícia, noticia será quando uma atualização do W11 não causar problemas….
    A MS ainda não percebeu que só o nome W11 já assusta os utilizadores.
    Se querem reconquistar a confiança, terão de fazer desaparecer este nome “W11” e lançar um SO estável, leve e funcional, como um SO deve ser. Até lá, só continuam a perder cada vez mais clientes que não vão voltar….

    Responder
  2. EC says:
    21 de Abril de 2026 às 10:25

    Creio que fui afetado por esta atualização

    Tenho CPU e GPU da AMD, com o áudio a sair pelo monitor via DisplayPort (colunas integradas).
    Depois do update, as teclas de volume continuam a mostrar o indicador no ecrã, mas o volume não muda, ou seja, o sistema regista o input mas não aplica a alteração ao dispositivo de áudio. Porem, se usar o slider do icon de volume, o som já altera normalmente.

    Se mudar para um headset USB, as teclas de volume funcionam normalmente, o que aponta para um problema específico com o áudio via DisplayPort (provavelmente relacionado com o driver AMD ou com a forma como o Windows está a gerir esse endpoint).

    Parece claramente um bug nesta atualização na stack de áudio para DP ou foi uma grande coincidencia…

    Responder

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