Última atualização do Windows 11 volta a trazer problemas a muitos PCs

Como se torna cada vez mais normal na Microsoft, uma atualização do Windows 11 está a trazer problemas. Marcada como atualização KB5083769 do Windows 11, está a causar loops de reinicialização e falhas graves em alguns PCs, deixando os utilizadores sem acesso ao sistema.

Última atualização da Microsoft traz falha crónica

A mais recente atualização do Windows 11 está a causar graves problemas a alguns utilizadores poucos dias após o seu lançamento. O patch de abril, identificado como KB5083769, começou a causar falhas críticas em certos computadores, incluindo o que é agora conhecido como "loops da morte", um erro que impede o sistema de arrancar normalmente.

Os primeiros relatos surgiram nos fóruns oficiais da Microsoft, onde vários utilizadores descrevem uma experiência semelhante após a instalação da atualização. Em vez de concluir o processo com sucesso, os seus computadores ficam presos num ciclo contínuo de reinicialização e reparação automática.

Em alguns casos, o sistema apresenta um ecrã com pixéis distorcidos antes de passar para uma mensagem de recuperação que não resolve o problema. Um dos relatos mais detalhados descreve como, após tentar instalar a atualização, o dispositivo entra em loop, tentando reparar-se sem sucesso e repetindo o processo vezes sem conta.

Voltam os problemas a muitos PCs com o Windows 11

Este problema não parece ser isolado, uma vez que outros utilizadores confirmaram situações praticamente idênticas, incluindo em ambientes profissionais onde vários dispositivos se tornaram inutilizáveis ​​simultaneamente. Embora a extensão exata do problema não tenha sido determinada, existem indícios de que possa estar relacionado com configurações específicas de hardware ou drivers.

Alguns casos reportados afetam sistemas com processadores AMD, o que leva a especulações sobre possíveis incompatibilidades após a instalação da atualização. As consequências podem ser graves. Em determinados cenários, os utilizadores podem ficar impossibilitados de aceder aos seus ficheiros ou de fazer login no sistema Alguns utilizadores afetados conseguiram recuperar o acesso desinstalando a atualização mais recente a partir do ambiente de recuperação.

Também é recomendável tentar ferramentas como a Restauração do Sistema ou a Reparação de Arranque. Se estas opções falharem, uma instalação limpa do Windows pode ser a única alternativa viável. A Microsoft não emitiu um comunicado oficial detalhando a causa do bug, nem se está a trabalhar numa correção permanente. Entretanto, recomenda-se cautela aos utilizadores antes de instalar esta atualização.