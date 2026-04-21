PplWare Mobile

A partir desta data as baterias dos smartphones mudam na Europa! Descubra porquê

· Notícias 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. FOSS says:
    21 de Abril de 2026 às 09:51

    Deixei de ler em “ A Europa … sempre com os utilizadores no seu foco”.

    Responder
  2. WaterMan says:
    21 de Abril de 2026 às 09:51

    E a certificação IP? abrimos a parte de trás do smartphone ….e como é que vamos vedar depois de substituir a bateria? Vamos ter uma tampa especial???

    Responder
  3. ºOº says:
    21 de Abril de 2026 às 10:08

    Voltamos aos tempos do 3310, como a Europa evolui a olhos vistos.

    Responder
  4. Hugo Propaganda says:
    21 de Abril de 2026 às 10:10

    vamos voltar a telemoveis feios e que se partem todos para que meia duzia de nerds compre baterias carissimas e se ponham a trocar algo que nnguem quer fazer

    Responder
  5. Discovery says:
    21 de Abril de 2026 às 10:20

    Já deveriam ter implementado há mais anos. Principalmente nos ishit phones….

    Responder
  6. Monteiro says:
    21 de Abril de 2026 às 10:22

    Temos a situação da Apple e Samsung como outos demais, vão conseguir dar a volta a esta lei, com o componeite da resistencia a agua, e por esse motivo vão-se safar da troca de bateria pelo cliente final, vamos ver este futuro com muitas voltas. Eu acho uma boa ideia a troca facilitada de baterias.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      21 de Abril de 2026 às 10:38

      Péssima ideia quando isso significa equipamentos mais bulk com mais pontos de falha e sem possibilidade de resistência a água.
      Retrocesso em nome das parvoíces da UE.
      Qualquer dia ninguém quer vender software nem hardware na UE, e os espertos começam a ir lá fora comprar tudo

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube