A Europa parece apostada em mudar o panorama tecnológico, sempre com os utilizadores no seu foco. Quer aumentar o tempo de vida dos dispositivos e simplificar toda e qualquer reparação a ser aplicada. Para isso, e a partir desta data as baterias dos smartphones mudam na Europa! Descubra porquê.

Europa muda o cenario tecnológico para o consumidor

Embora já tivesse sido aprovado, ainda não sabíamos a data de entrada em vigor deste regulamento. Qual delas? Aquela que exige que todos os fabricantes de dispositivos eletrónicos incluam baterias facilmente substituíveis pelo utilizador final. A União Europeia consolidou um dos pontos-chave do Regulamento Europeu sobre baterias, pilhas e resíduos, assinado em 2023, e tem implementado gradualmente alguns aspetos.

O objetivo da UE é reduzir o desperdício e permitir que os dispositivos eletrónicos prolonguem a sua vida útil com a fácil substituição da bateria. Embora esta não seja uma má ideia e tenha acertado em cheio (a diminuição da duração da bateria é um dos principais motivos pelos quais os utilizadores trocam de telemóvel), toda a exigência é sempre acompanhada de queixas, adaptações questionáveis ​​e muitos detalhes que podem ser negligenciados.

Segundo a UE, esta regra entra em vigor a partir de 18 de abril de 2027 . Esta exigência significa que todos os fabricantes de dispositivos eletrónicos devem garantir a fácil substituição da bateria para o utilizador final. Isto inclui tudo o que é óbvio: telemóveis, tablets, computadores portáteis e câmaras.

Baterias têm de ser simples de substituir por todos

Esta regulamentação não obriga os fabricantes a lançar telemóveis com baterias amovíveis como antigamente, mas exige que facilitem um pouco a vida dos utilizadores. A norma determina que as empresas garantam que a bateria pode ser substituída com ferramentas disponíveis no mercado. Por outras palavras: artigos que pode comprar em qualquer loja sem precisar de qualquer equipamento especial.

Além disso, a regulamentação exige que este processo possa ser realizado pelos utilizadores finais, e não por funcionários ou colaboradores das lojas de reparação. Deve ser um processo suficientemente acessível para que a troca da bateria seja feita em casa sem procedimentos complicados ou experiência prévia.

A regulamentação exige que qualquer dispositivo eletrónico com bateria esteja em conformidade com as novas regras. Mas, pela sua própria natureza, mas alguns dispositivos ou tornam praticamente impossível a substituição da bateria sem danificar o dispositivo, ou exigem ferramentas especiais dos próprios fabricantes.

Será que os fabricantes querem esta mudança radical?

E aqui que surge outra grande controvérsia em torno desta regulamentação. A exigência pode dificultar o progresso ou restringir os dispositivos vendidos na UE. Desde 2023, a indústria tecnológica, e especificamente o setor dos telemóveis, deu um salto significativo na tecnologia de baterias.

Se a UE o obrigar a simplificar tudo em demasia para o utilizador os processos de fabrico e de design são limitados, impedindo a implementação de determinadas melhorias e, essencialmente, paralisando a evolução tecnológica. Indiretamente, os fabricantes já contribuíram para que os telemóveis tenham uma vida útil mais longa através da implementação de baterias maiores e mais duradouras, mas, para muitos, conciliar isto com a facilidade de substituição em casa pode ser um problema.

Embora a decisão da UE defenda a melhoria da experiência do utilizador e incentive a substituição de componentes antes da substituição completa do dispositivo, fá-lo comprometendo os fabricantes, os seus produtos e como são concebidos. Tudo isto é acompanhado por uma regulamentação que parece trazer de volta as baterias amovíveis, mas que ainda obriga o utilizador a comprar ferramentas, a ver tutoriais e a arriscar abrir o seu dispositivo com pouca experiência.