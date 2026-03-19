Powerbeats Pro 2: Apple e Nike lançam versão especial para os entusiastas da atividade física

"Mantém a concentração no treino - e bloqueia o resto do mundo" é o mote dos novos Nike x Powerbeats Pro 2, os auriculares descritos como ideais para qualquer treino, desenvolvidos pela marca desportiva e pela Beats.

Esta edição especial dos Powerbeats Pro 2, desenhada em conjunto com a Nike, garante som premium e permite aos atletas desligar o ruído exterior, manter o foco nos objetivos e superar os seus limites.

Esta é, pelo menos, a promessa da Nike, conforme partilhado num comunicado oficial.

Novos auriculares pensados para os fãs de desporto

Os Nike x Powerbeats Pro 2 vão além do áudio ao incluir monitorização de frequência cardíaca, juntamente com cancelamento ativo de ruído (em inglês, ANC) e modo de transparência.

Combinando monitorização de fitness com um visual de alto contraste, pensado para se destacar durante o treino, a Nike junta-se a uma tendência em que um único dispositivo pode gerir música e dados essenciais de treino.

A combinação de cores Volt e preto simboliza desempenho, energia e inovação, e, pela primeira vez na Beats, o icónico logótipo "b" da marca está presente apenas num auricular, com o outro a exibir a emblemática imagem da Nike.

Com até 45 horas com a caixa de carregamento, estes auriculares deverão acompanhar a maioria dos utilizadores durante várias sessões de treino antes de precisarem de recarregar.

O design em gancho de encaixe seguro ajuda os atletas a manterem os auriculares no lugar durante os treinos mais intensos, enquanto o ANC e o modo Transparência permitem adaptar-se facilmente ao ambiente.

A resistência ao suor e à água destaca-se, permitindo que os atletas continuem sem interrupções, segundo a Nike, e a monitorização da frequência cardíaca integrada sincroniza-se perfeitamente com a aplicação Nike Run Club.

Disponibilidade

A Nike e a Apple estão a lançar os auriculares de forma faseada. O acesso antecipado começou no dia 17 de março, através de um sorteio, limitando a disponibilidade inicial.

O lançamento global mais amplo ocorrerá a 20 de março, através da Nike e da Apple online, bem como em lojas Apple selecionadas. Nos Estados Unidos, o preço é de 249,99 dólares (cerca de 220 euros).