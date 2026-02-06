Claude Code já assina 4% do código carregado no GitHub. Este ano pode chegar a 20%

A inteligência artificial (IA) generativa está a transformar profundamente a rotina dos programadores, integrando-se de forma irreversível nos fluxos de trabalho. O Claude Code, a ferramenta de terminal da Anthropic, destaca-se agora como o novo padrão da indústria, assinando já uma fatia de 4% da produção global de software.

O domínio crescente do Claude Code

De acordo com um relatório recente da consultora SemiAnalysis, o Claude Code já é responsável por 4% de todos os "commits" públicos realizados no GitHub. Se a atual trajetória de adoção se mantiver, as previsões apontam para que esta ferramenta possa alcançar os 20% de todas as contribuições diárias antes do final de 2026.

Um detalhe relevante é que estes números podem estar subestimados. Por predefinição, o Claude Code insere uma nota de coautoria nos programas em que intervém; contudo, os utilizadores têm a liberdade de desativar esta assinatura nas configurações. Isto sugere que a presença real da IA na produção de código pode ser ainda mais vasta do que os dados oficiais indicam.

O sucesso do Claude Code reside na sua arquitetura única. Ao contrário de assistentes populares como o Cursor, que funcionam integrados num editor de texto, a solução da Anthropic opera diretamente no terminal. Esta ferramenta possui a capacidade de ler bases de código completas, planear tarefas complexas com múltiplos passos e executá-las com acesso total ao sistema do programador.

A ferramenta consegue interpretar folhas de cálculo, repositórios inteiros ou documentação Web, compreendendo o contexto de forma profunda. É esta autonomia que tem conquistado os profissionais mais exigentes do setor.

O advento do "vibe coding"

A rapidez com que esta tecnologia se disseminou deu origem ao termo "vibe coding", onde o programador atua mais como um orquestrador de intenções do que como um redator de sintaxe. Ryan Dahl, o criador do Node.js, foi mais drástico ao afirmar que "a era dos humanos a escrever código terminou".

Até Linus Torvalds, o criador do Linux e conhecido pelo seu ceticismo, tem experimentado estas novas dinâmicas em projetos pessoais. Boris Cherny, o mentor por trás do Claude Code, assegura que a quase totalidade do código da própria ferramenta é gerada através da combinação do Claude Code com o modelo Opus 4.5.

Apesar do entusiasmo, o sistema não é isento de falhas. A experiência de utilização tem sido descrita como agridoce por alguns especialistas: se em 99% do tempo a ferramenta atua como um "génio incansável", no restante 1% pode cometer erros básicos ou entrar em ciclos de bloqueio.

Esta margem de erro sublinha que a experiência do programador humano continua a ser vital. A capacidade de validar, corrigir e guiar a IA é o que separa um projeto bem-sucedido de um software repleto de falhas lógicas ou de segurança.

