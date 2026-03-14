Como a IA pode deixar mais de 30% dos recém-licenciados sem emprego nos próximos anos

Para este diretor-executivo, a adoção de Inteligência Artificial (IA) poderá provocar grandes dificuldades de emprego para trabalhadores em início de carreira, à medida que as empresas aumentam a produtividade.

No programa "Squawk on the Street", na sexta-feira, o diretor-executivo da ServiceNow, Bill McDermott, afirmou que o desemprego entre recém-licenciados "poderá facilmente chegar aos valores na casa dos 30% nos próximos anos".

À medida que as empresas cortam custos e reduzem postos de trabalho com a ajuda de novas ferramentas de IA, "muito do trabalho vai ser feito por agentes", numa mudança que tornará "difícil para os jovens distinguirem-se no ambiente empresarial".

Revolução da IA chegará mais depressa do que imaginamos

Conforme compilado pela CNBC, o diretor-executivo da Amazon, Andy Jassy, afirmou, em junho, que a empresa iria reduzir a sua força de trabalho corporativa com recurso a ferramentas de IA.

Entretanto, a Block anunciou planos para cortar quase metade da sua força de trabalho, no mês passado, à medida que a IA automatiza mais tarefas.

Esta semana, a empresa de software Atlassian, cujas ações já caíram 54% este ano devido aos receios de disrupção provocada pela IA, afirmou que irá despedir cerca de 10% dos seus trabalhadores para suportar investimentos em IA.

Quando comparada com revoluções tecnológicas anteriores, especialistas dizem que a IA está a afetar muitos empregos de white-collar, incluindo funções de programação e marketing, permitindo às empresas reduzir contratações e aumentar a produtividade com menos trabalhadores e, por conseguinte, menos custos.

Penso que isto está a chegar mais depressa do que as pessoas antecipam.

Disse McDermott, à CNBC, acrescentando que as ferramentas da ServiceNow ajudarão as empresas a reduzir drasticamente os custos de contratação, acrescentando que a empresa de software já eliminou 90% dos casos de utilização que anteriormente dependiam de pessoas no atendimento ao cliente.