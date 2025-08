Há um novo recorde mundial para o relâmpago mais longo de sempre: incríveis 829 km

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) validou um novo recorde mundial para o relâmpago mais longo de sempre: incríveis 829, ocorrido numa região conhecida por tempestades intensas nos Estados Unidos da América.

Um relâmpago que ficou marcado na Terra

O fenómeno ocorreu em outubro de 2017, durante uma poderosa tempestade que se estendeu do leste do Texas até perto de Kansas City, equivalente à distância entre Lisboa e Genebra.

Para percorrer esta extensão, um carro demoraria entre 6 a 7 horas, enquanto um avião comercial levaria cerca de 90 minutos.

Segundo Celeste Saulo, Secretária-Geral da OMM:

O relâmpago é simultaneamente fascinante e perigoso, sendo responsável por muitas mortes todos os anos. Estes dados sublinham riscos importantes para a segurança pública e para o setor da aviação, além de poderem causar incêndios florestais.

Este novo recorde, identificado através de tecnologia satélite avançada, foi reconhecido pelo Comité de Extremos Climáticos da OMM e publicado no Bulletin of the American Meteorological Society.

A medição tem uma margem de erro de ±8 km e supera o anterior recorde de 768 km registado em abril de 2020.

Tempestades convectivas de grande escala resultam em mega relãmpagos

A tempestade ocorreu nas Grandes Planícies da América do Norte, uma das zonas mais propícias à formação de tempestades convectivas de grande escala (MCS), capazes de gerar estes “megaflashes”.

A observação foi possível graças ao satélite GOES-16, da NOAA, que documentou os primeiros megaflashes, embora este em particular só tenha sido identificado após nova análise de dados.

O professor Randall Cerveny afirmou que este evento demonstra o progresso científico na monitorização destes fenómenos.

A OMM acredita que existem extremos ainda maiores por registar, graças ao avanço dos sensores espaciais.

Outros registos extremos de relâmpagos reconhecidos pela OMM:

Maior duração de um relâmpago único : 17,102 segundos, sobre o Uruguai e norte da Argentina em 18 de junho de 2020.

: 17,102 segundos, sobre o Uruguai e norte da Argentina em 18 de junho de 2020. Maior número de vítimas diretas : 21 pessoas, atingidas num abrigo no Zimbabué em 1975.

: 21 pessoas, atingidas num abrigo no Zimbabué em 1975. Maior número de vítimas indiretas: 469 pessoas, após queda de relâmpago em tanques de combustível em Dronka, Egito, em 1994.

Segundo o especialista Walt Lyons, os megaflashes revelam novas informações sobre a distribuição de carga elétrica em tempestades.

Destaca também que os únicos locais seguros são edifícios com instalações elétricas e canalização, ou veículos fechados com tejadilho metálico.

Além disso, agora, graças a satélites como os GOES-16 a 19, o MTG (Europa) e o FY-4 (China), é possível mapear relâmpagos em grandes áreas com maior precisão.

Segundo Michael J. Peterson, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, o aumento contínuo de dados permitirá observar até os fenómenos mais raros e compreender melhor o impacto dos relâmpagos na sociedade.