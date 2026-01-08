Mas porquê? Próxima grande atualização do Windows 11 não será para todos

Todos os que esperavam a chegada da próxima atualização do Windows 11 acabam de receber uma má notícia. A Microsoft confirmou a sua data de lançamento, algo que se afasta do calendário habitual da empresa. Tal como já se especulava há alguns meses, esta atualização será exclusiva para determinados computadores, enquanto os restantes terão de esperar.

O seu Windows 11 pode não receber atualização

A informação chega da ASUS, que revelou que os seus portáteis ZenBook A14 e A16 serão lançados com o Windows 11 26H1 durante o verão de 2026. Estes modelos contam com o processador Snapdragon X2, semelhante aos portáteis de outros fabricantes anunciados nos últimos meses.

Segundo o que foi revelado, a Microsoft vai oferecer a atualização exclusivamente para dispositivos com chips Qualcomm. Esta informação é corroborada pela ASUS, que afirmou que as variantes do ZenBook S14 e do ZenBook S16 com processadores Intel e AMD serão comercializadas com o Windows 11 25H2.

O Windows 11 26H1 foi lançado há alguns meses nos canais de teste do programa Insider. Embora esta atualização inclua muitas funcionalidades focadas na IA, também adiciona funcionalidades e correções de bugs que afetam os computadores com processadores AMD e Intel. A decisão de limitar esta atualização a computadores com processadores Snapdragon pode surpreender alguns.

Exclusivo para os PCs com Snapdragon da Wualcomm

No entanto, um fenómeno semelhante ocorreu com o Windows 11 25H2, que foi exclusivo para PCs da Copilot para tirar partido das capacidades de hardware com a sua nova IA. Outros utilizadores tiveram de esperar até ao outono para o instalar nos seus computadores. Aparentemente, a questão da exclusividade destes computadores não está relacionada com a Microsoft, mas sim com a Qualcomm.

O calendário de lançamentos da fabricante de chips não coincide com as atualizações do Windows. Outro fator a considerar é o período de "Regresso às Aulas", uma época de verão em que as vendas de PCs e portáteis aumentam significativamente. Faz sentido que os portáteis da ASUS, Lenovo e outros fabricantes incluam as mais recentes características do Windows 11, especialmente as focadas na IA.

É importante salientar que a Microsoft nunca definiu o Windows 11 26H1 como uma grande atualização. A empresa manterá o cronograma de lançamentos anuais estabelecido em 2021, no qual disponibiliza um patch com novas funcionalidades para reduzir os riscos de instabilidade. As correções de bugs e patches de segurança serão lançados mensalmente.