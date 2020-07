Leak mostra o Samsung Galaxy Note 20 Ultra em vídeo

A Samsung prepara grandes novidades para serem apresentadas ao público. A nova linha Galaxy Note da marca sul-coreana é aguardada já para o próximo mês de agosto e as expetativas estão em alta.

Para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs, um leak ao Samsung Galaxy Note 20 Ultra mostra o smartphone num vídeo de hands-on.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra aparece em vídeo

Já começa a ser quase uma ‘regra’ os produtos que ainda não foram lançados terem algumas imagens ou especificações serem divulgadas na Internet. Na passada semana, por exemplo, a Samsung divulgou, supostamente sem querer, o novo Galaxy Note 20 no seu site.

Mas ggora um leak mostra o Galaxy Note 20 Ultra, outro smartphone da mesma linha, num vídeo de hands-on, onde conseguimos ver melhor alguns detalhes em pormenor.

O vídeo foi partilhado no canal do YouTube designado Jimmy is Promo, uma conta dedicada a guias, tutoriais, dicas e truques.

Veja o vídeo do hands-on ao Samsung Galaxy Note 20 Ultra:

Através do que o vídeo mostra, as características do Note 20 Ultra coincidem com algumas informações já divulgadas por fontes não oficiais.

O equipamento é mostrado em vários ângulos e também colocado ao lado de um Samsung Galaxy Note 10+. Nessa comparação verifica-se que o orifício para a S Pen mantém-se na parte inferior do telefone, mas passou para o lado esquerdo.

No vídeo há um pequeno teste às funcionalidades do Galaxy Note 20 Ultra e são exibidas algumas informações, como o Android 1o que deverá trazer interface One UI 2.5.

Os rumores já divulgados indicam que este modelo virá com um ecrã de 6,9 polegadas com 120 Hz e um processador Qualcomm Snapdragon 865 ou um exynos 990. Quanto à capacidade da bateria, é possível que seja de 4.500 mAh.

Já relativamente às câmaras fotográficas, as imagens mostradas pelo canal reforçam o rumor de que o equipamento virá com quatro sensores.

Este leak deixa os fãs da marca sul-coreana ainda mais ansiosos pelo lançamento desta nova gama, que deverá ser lançada em agosto.