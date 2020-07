iPhone 12: imagens mostram suposto novo cabo “entrelaçado têxtil” Lightning para USB-C

É sabido que a Apple tem nos seus acessórios uma fonte de rendimentos na ordem dos milhões de dólares por ano. Muitos desses produtos são cabos. Isto porque os cabos de carregamento dos iPhones não têm tanta durabilidade como elegância e isso obriga os utilizadores a comprar outros. Além do foco da qualidade dos materiais, a Apple está a demorar na introdução da porta USB-C nos iPhones. Depois de já introduzir no iPad, espera-se que o faça no próximo smartphone. Contudo, umas imagens dos supostos cabos do iPhone 12 parecem deitar por terra tais pretensões do público.

Imagens que apareceram agora na web do componente da caixa do novo iPhone, a serem reais, trazem meias novidades!

iPhone 12 terá novos cabos?

De acordo com rumores, os próximos modelos do iPhone da Apple podem ser vendidos uma cabo Lightning para USB-C que inclui um design entrelaçado têxtil. Estas imagens foram partilhadas pelo leaker L0vetodream e revelam o que, supostamente, aparecerá na caixa do novo iPhone.

Apesar de ser interessante, temos de considerar não ser verdade porque a Apple nunca lançou um cabo com um design destes para nenhum iPhone ou iPad. No entanto, já acrescentou um cabo deste tipo (entrelaçado têxtil) em vários dispositivos. Lembro-me, por exemplo, no HomePod, no cabo Thunderbolt Pro e num cabo Lightning preto que acompanha o Mac Pro.

Os cabos que usam esse tipo de material e técnica são mais duráveis ​​do que os cabos revestidos de borracha/silicone. Estes trazem reforços adicionais nos pontos finais onde as cabeças dos cabos são colocadas. No entanto, os últimos cabos mostrados nas imagens não apresentam tal reforço!

Os cabos são semelhantes aos Lightning-USB-C projetados pela Apple, exceto pelo novo visual trançado em cinza e branco.

Em 2019, a Apple incluiu um cabo USB-C para Lightning com os modelos mais avançados do iPhone para emparelhar com um adaptador de energia USB-C, enquanto o iPhone 11 mais barato veio com um cabo USB-A para Lightning. Isso sugere que estes novos cabos podem ser exclusivos dos modelos do iPhone 12 Pro.

O que trará a caixa do novo iPhone?

O novo cabo entrançado USB-C para Lightning da Apple pode ser o único acessório fornecido com os modelos iPhone 12. Vários rumores têm sugerido que a empresa não incluirá nem EarPods, nem o carregador na caixa dos novos smartphones para poupar nos custos de fabrico. Além da despesa, outro argumento assenta na enorme quantidade de cabos, carregadores e auscultadores que já existem na posse dos proprietários de iPhones.

Portanto, as novidades parecem perfilar-se e algumas serão verdadeiras. A poucas semanas do anúncio, começa-se a perceber que haverá alterações, mas podem não ser tão profundas como alguns vaticinaram.

