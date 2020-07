MB WAY: Parlamento aprovou limites para as comissões bancárias

A partir de agora o pagamento via MB WAY pode estar isento de comissões. O parlamento aprovou esta quinta-feira, numa votação final global, o fim de várias comissões bancárias.

Entre os serviços está o MB WAY que é cada vez mais usado pelos portugueses.

A Comissão de Orçamento e Finanças do parlamento ratificou recentemente as votações do Grupo de Trabalho que acabam com comissões bancárias no MB WAY, a rescisão e renegociação de crédito e, em novos contratos e o fim do processamento de prestação.

As propostas para pôr fim às comissões em plataformas eletrónicas e às comissões no crédito à habitação, aos consumidores, que compreendiam textos do BE e do PS, foram hoje aprovadas no parlamento com votos a favor do PS, BE, PCP, PAN, PEV e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, abstenção do Chega e votos contra do PSD, CDS-PP e IL.

Comissões do serviço MB WAY limitadas…

Tal como tinha sido revelado pelo deputado do PS, Miguel Matos, foi aprovado o fim das comissões bancárias “para determinadas operações de baixo valor”, com um “limite de operação de 30 euros, um limite mensal de 150 euros, e até 25 transferências por mês”, que passam a ser gratuitas.

Acima dessas transferências, é aplicada uma taxa igual ao do regulamento de transferências da Comissão Europeia, na percentagem de 0,2% para cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito, segundo o deputado.”Para um cartão de débito que fizesse uma transferência de 40 euros, estaríamos a falar, no fundo, de oito cêntimos de comissão”, contabilizou Miguel Matos, que classificou a comissão de “muito diminuta”.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

