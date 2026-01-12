Recrutamento para o novo regime de serviço militar voluntário arranca hoje, em França

A República Francesa começa, esta segunda-feira, a campanha de recrutamento para o novo regime de serviço militar voluntário de 10 meses, anunciado, em novembro, pelo Presidente Emmanuel Macron.

A medida de serviço militar voluntário dirige-se a todos os cidadãos franceses entre os 18 e os 25 anos, independentemente do género, tendo as autoridades estipulado metas de 80% de jovens entre os 18 e 19 anos e de 20% entre de 20 e 25 anos.

Segundo a ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin, em declarações ao jornal diário regional L'Union, o objetivo passa por angariar elementos em "todos os territórios". Além disso, já foram recebidos pedidos.

Condições para o serviço voluntário, em França

A previsão é a de que, neste primeiro ano, no verão, se incorporem cerca de 3000 pessoas, tendo em vista um total de 10.000 em 2030 e de 42.500 em 2035.

A remuneração será de 800 euros brutos por mês, além de alimentação e alojamento durante a prestação do serviço.

Conforme divulgado pela imprensa internacional, os candidatos selecionados vão receber notificações, em maio, por forma a conciliarem os seus horários com eventual exame de admissão à universidade ("Parcoursup") sem perderem a futura vaga no ensino superior, que passará para o ano letivo seguinte.

O primeiro mês deste serviço militar voluntário será dedicado ao treino de tiro, marcha, orientação e topografia. Os nove meses seguintes consistirão em serviço ativo, em França.

Do que se sabe, para já, está fora de causa o envio de efetivos que prestem este serviço militar voluntário para zonas de conflito bélico ou operações militares no exterior do território.

Situação do serviço militar em Portugal

O debate sobre o serviço militar ocorre num contexto europeu em que vários países analisam ou reintroduzem formas de serviço militar, motivados por desafios de defesa e segurança em níveis continentais, e pela necessidade de reforçar efetivos das forças armadas.

Em Portugal, atualmente, não existe serviço militar obrigatório. O modelo vigente desde 2004 dá forma a um exército profissional baseado em voluntariado e contratos de duração variável, não havendo convocação automática de jovens para servir.

No ano passado, o ministro da Defesa afirmou inclusive que "não há condições políticas" para reintroduzir o serviço militar obrigatório e que a prioridade é, por sua vez, tornar as forças armadas mais atrativas para voluntários.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas indicou, também, que a simples reintrodução do serviço obrigatório não resolveria os problemas atuais de recrutamento e gestão de efetivos, pelo que uma abordagem mais ampla seria necessária.

