O que é uma bomba de calor e como funciona?

Uma bomba de calor é um equipamento que serve para aquecer e/ou arrefecer espaços e água, utilizando a energia existente no ambiente (ar, água ou solo). É considerada uma das soluções mais eficientes e económicas em termos energéticos.

Ao contrário dos sistemas tradicionais (esquentadores, caldeiras a gás ou elétricas), a bomba de calor não gera calor diretamente. Em vez disso, transfere calor de um local para outro, tornando o processo muito mais eficiente.

Como funciona na prática uma bomba de calor?

O funcionamento de uma bomba de calor baseia-se num circuito termodinâmico fechado, semelhante ao de um frigorífico, mas em sentido inverso.

De forma simplificada, o processo divide-se em quatro etapas:

1) Captação de calor O sistema retira calor do exterior (mesmo quando está frio), através do ar, da água ou do solo.

Compressão Um compressor aumenta a pressão do fluido refrigerante, elevando significativamente a sua temperatura.

Transferência de calor Esse calor é libertado para o interior da habitação ou para aquecer a água.

Expansão O fluido arrefece, regressa ao estado inicial e o ciclo repete-se continuamente.



Com 1 kWh de eletricidade, uma bomba de calor pode gerar 3 a 5 kWh de energia térmica.

Tipos mais comuns

Ar-ar Muito usadas em sistemas de ar condicionado (aquecem e arrefecem o ar).

Ar-água Bastante populares em Portugal, permitem aquecer água para radiadores, piso radiante e AQS.

Geotérmicas (solo-água) Utilizam o calor do solo. São mais eficientes, mas exigem maior investimento inicial.

Água-água Aproveitam águas subterrâneas ou lençóis freáticos.



A elevada eficiência das bombas de calor deve-se ao facto de a bomba de calor aproveitar energia gratuita do ambiente. A eletricidade é usada apenas para movimentar o sistema, não para produzir calor diretamente.