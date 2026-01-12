O que é uma bomba de calor e como funciona?
Uma bomba de calor é um equipamento que serve para aquecer e/ou arrefecer espaços e água, utilizando a energia existente no ambiente (ar, água ou solo). É considerada uma das soluções mais eficientes e económicas em termos energéticos.
Ao contrário dos sistemas tradicionais (esquentadores, caldeiras a gás ou elétricas), a bomba de calor não gera calor diretamente. Em vez disso, transfere calor de um local para outro, tornando o processo muito mais eficiente.
Como funciona na prática uma bomba de calor?
O funcionamento de uma bomba de calor baseia-se num circuito termodinâmico fechado, semelhante ao de um frigorífico, mas em sentido inverso.
De forma simplificada, o processo divide-se em quatro etapas:
- 1) Captação de calor
- O sistema retira calor do exterior (mesmo quando está frio), através do ar, da água ou do solo.
- Compressão
- Um compressor aumenta a pressão do fluido refrigerante, elevando significativamente a sua temperatura.
- Transferência de calor
- Esse calor é libertado para o interior da habitação ou para aquecer a água.
- Expansão
- O fluido arrefece, regressa ao estado inicial e o ciclo repete-se continuamente.
Com 1 kWh de eletricidade, uma bomba de calor pode gerar 3 a 5 kWh de energia térmica.
Tipos mais comuns
- Ar-ar
- Muito usadas em sistemas de ar condicionado (aquecem e arrefecem o ar).
- Ar-água
- Bastante populares em Portugal, permitem aquecer água para radiadores, piso radiante e AQS.
- Geotérmicas (solo-água)
- Utilizam o calor do solo. São mais eficientes, mas exigem maior investimento inicial.
- Água-água
- Aproveitam águas subterrâneas ou lençóis freáticos.
A elevada eficiência das bombas de calor deve-se ao facto de a bomba de calor aproveitar energia gratuita do ambiente. A eletricidade é usada apenas para movimentar o sistema, não para produzir calor diretamente.