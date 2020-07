Será o fim das comissões bancárias do serviço MB WAY?

Em era de plena pandemia, talvez se saiba dar o real valor a serviços como o MB WAY! Com este serviço podemos pagar usando simplesmente o nosso smartphone, evitando assim movimentações físicas de dinheiro entre pessoas. No entanto, este serviço tem associadas comissões por parte de alguns bancos.

O fim das comissões bancárias do MB WAY pode estar para breve.

A Comissão de Orçamento e Finanças do parlamento ratificou as votações do Grupo de Trabalho que acabam com comissões bancárias no MB WAY, na rescisão e renegociação de crédito e, em novos contratos, o fim do processamento de prestação, segundo revela a Lusa.

MB WAY: 25 transferências por mês passam a ser gratuitas…

De acordo com o deputado do PS, Miguel Matos, foi aprovado o fim das comissões bancárias “para determinadas operações de baixo valor”, com um “limite de operação de 30 euros, um limite mensal de 150 euros, e até 25 transferências por mês”, que passam a ser gratuitas.

Acima dessas transferências, é aplicada uma taxa igual ao do regulamento de transferências da Comissão Europeia, na percentagem de 0,2% para cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito, segundo o deputado. Para um cartão de débito que fizesse uma transferência de 40 euros, estaríamos a falar, no fundo, de oito cêntimos de comissão, revela ainda o deputado.

Este é um dos serviços que mais se tem destacado para a realização de pagamentos digitais. Apesar de alguns bancos terem começado a cobrar pelas transferências dentro da app, há outros que se mantêm fiéis aos princípios do serviço e as transferências continuam gratuitas. A votação final global no plenário está agendada para quinta-feira.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Para começar a usar este serviço basta aderir através da app, ou através do MULTIBANCO. Basta associar o seu cartão ao seu número de telemóvel, e definir o seu PIN MB WAY!

