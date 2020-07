Gorilla Glass Victus: O seu próximo smartphone vai ser muito mais difícil de arranhar ou partir

Um smartphone é hoje uma plataforma em constante evolução tecnológica. Da bateria aos processadores, passando pelas câmaras até ao ecrã, tudo é levado a níveis que o ser humano dificilmente leva a extremos. O ecrã, na verdade, é dos componentes que mais sofre, é o mais expostos e é cada vez maior, o que o torna num alvo do azar. Contudo, o novo Gorilla Glass Victus promete ser duas vezes mais forte, com 2 metros de suporte a quedas e melhor resistência a riscos.

Apesar de existirem cada vez mais proteções terceiras para este componente, vemos os ecrãs a ganhar mais resistência. Sim, sabemos que há quem não perdoe e faça de tudo para dar cabo dele!

Gorilla Glass luta contra o azar e azarentos na durabilidade do ecrã

As novas gerações de Gorilla Glass chegam normalmente quando a resistência às quedas é melhorada ou a resistência aos riscos é aprimorada. Contudo, é muito raro estas duas características aparecerem em simultâneo. Então a Corning está a anunciar a próxima geração do seu vidro de proteção para telemóveis, utilizado na maioria dos smartphones atuais. E embora por sequência numérica se esperasse a sétima geração, hoje Corning anuncia o Gorilla Glass Victus.

Conforme é descrito pela marca, o Victus promete um salto em frente nas duas áreas chave do vidro protetor. Temos uma resistência à queda de dois metros e o dobro da resistência aos arranhões do Gorilla Glass 6.

Victus, a nova geração da Corning

Enquanto o Gorilla Glass 6 prometeu resistir a quedas até 15 quedas até uma altura máxima de um metro, o novo Gorilla Glass Victus promete o dobro da força. Assim, este anuncia ser capaz de resistir a quedas até 2 metros. Em termos de riscos, a Victus também promete ter duplicado a sua eficácia.

Este avanço em duas áreas chave seria a justificação da Corning para a mudança de nome. Para alcançar esta melhoria não foi escolhido nenhum material diferente ou tecnologia demasiado inovadora, mas sim o refinamento do seu vidro.

Desde o Gorilla Glass 3, a resistência aos riscos tem permanecido praticamente inalterada. As gerações anteriores concentraram-se na redução da espessura e na melhoria da resistência ao impacto. No caso do Gorilla Glass Victus temos até o dobro da força do Gorilla Glass 6 e quatro vezes a força das soluções aluminossilicato dos concorrentes, como explica Corning.

O Gorilla Glass Victus tem entre 0,4 mm e 1,2 milímetros de espessura, embora a empresa esteja aberta a modificar estes limites mediante pedido. O vidro tem um coeficiente de fratura de 0.76 MPa m e o limiar de risco está entre 7 e 10 Newtons.

Samsung será a primeira fabricante a utilizar o Victus

Segundo anúncio da Corning, a Samsung será o primeiro fabricante a utilizar Victus nos seus smartphones. Assim, espera-se que a próxima Samsung Galaxy Note 20 Ultra tire partido desta tecnologia. Inicialmente, será reservada para os modelos mais premium e espera-se que outros topos de gama a incorporem durante o segundo semestre de 2020.

A Corning explica que este vidro pode ser aplicado a diferentes tipos de produtos, desde smartphones a tablets, computadores portáteis, smartwatches, câmaras ou dispositivos domésticos inteligentes.