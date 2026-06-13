Apple deixa escapar pistas sobre três novos produtos para este outono

A WWDC 2026, recente conferência de programadores da Apple, revelou muito mais do que apenas atualizações de software, deixando escapar indícios claros sobre três novos dispositivos que deverão chegar ao mercado já no próximo outono.

O muito aguardado iPhone Ultra dobrável

Durante a apresentação do iOS 27, surgiram pistas evidentes de que a Apple se prepara para lançar o seu primeiro smartphone dobrável em setembro. No código da versão beta do sistema operativo, foram encontradas referências diretas ao estado de dobragem do ecrã, ao ângulo de abertura e até ao número de displays ativos.

Além disso, a empresa de Cupertino adicionou suporte para o modo horizontal em várias aplicações nativas e começou a preparar os programadores para a necessidade de redimensionar interfaces de forma dinâmica.

Estas alterações de design explicam também a nova flexibilidade da funcionalidade de espelhamento do iPhone no macOS Golden Gate. Trata-se de uma revelação invulgar para uma marca que sempre protegeu os seus segredos, confirmando praticamente o desenvolvimento do iPhone Ultra dobrável.

MacBook Ultra com ecrã tátil a caminho

Outra grande novidade esperada para a segunda metade do ano é o primeiro computador portátil da marca com suporte tátil. O macOS Golden Gate já inclui diversas funcionalidades que preparam o terreno para esta transição histórica no ecossistema Mac.

Entre as novidades, destaca-se o gesto de deslizar para atualizar, típico dos dispositivos móveis, e a introdução de interações táteis diretas através do Sidecar. A aplicação de Mensagens recebeu uma ferramenta de desenho integrada, enquanto as opções de marcação visual foram alargadas a mais programas.

Para além disso, o espaçamento dos elementos visuais do sistema foi ajustado para facilitar o toque, o que demonstra claramente a preparação para o lançamento do MacBook Ultra.

Apple planeia uma nova câmara de segurança inteligente para casa

A Apple planeia também reforçar a sua presença no mercado das câmaras com um dispositivo de vigilância residencial focado na privacidade. Segundo fontes próximas do setor, este equipamento irá competir diretamente com as soluções existentes compatíveis com o HomeKit Secure Video.

A câmara deverá integrar sensores de infravermelhos e tecnologia de reconhecimento facial para identificar quem se encontra em cada divisão. O objetivo passa por criar automatizações avançadas, como desligar as luzes quando um quarto fica vazio ou reproduzir música personalizada para cada utilizador.

As recentes melhorias no ecossistema de domótica do iOS 27, nomeadamente o suporte para vídeo em resolução 4K, reforçam a ideia de que este gadget doméstico está muito próximo do lançamento oficial.

Leia também: