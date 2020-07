As mudanças que a Microsoft tem aplicado no Windows 10 têm estado a chegar a grande ritmo. A gigante do software tem procurado agora mudar a imagem do seu sistema operativo, dando-lhe mais argumentos e uma melhor qualidade visual.

A mais recente alteração chegou ao Menu Iniciar e está em testes no programa Insiders. Do que se sabe agora, esta mudança gráfica poderá chegar muito mais cedo ao Windows 10, fora das atualizações normais que são lançadas.

Quer o novo Menu Iniciar mais cedo?

Quem acompanha os desenvolvimentos do Windows 10 já viu a novidade que a Microsoft preparou para o Windows 10. Este vai ter novas cores e uma nova imagem, tornando-se mais agradável à vista e mais atrativo de usar para todos.

A mudança deste componente essencial do Windows estava em testes na versão Dev, ainda que de forma muito controlada e aberta a alguns utilizadores. Uma mudança recente veio mostrar que afinal esta alteração chegará em breve a todos.

Atualização do Windows 10 traz a novidade

A mais recente atualização do canal Beta, a Build 19042.421, apresentada no final desta semana, trouxe como novidade o novo Menu Iniciar. Esta novidade faz assim o normal progresso dos desenvolvimentos que a Microsoft faz nas novidades.

Este passo é importante e revela que muito provavelmente a nova versão do Menu Iniciar chegar muito mais cedo que o esperado. As primeiras estimativas davam-na como certa na primeira atualização de 2021. Assim, é esperado que chegue em outubro ou novembro deste ano.

Microsoft traz novas cores a este elemento essencial

A mudança mais visível no novo Menu Iniciar é mesmo o remover das cores mais pesadas e estáticas que estavam por trás dos ícones. Esta área passa a estar associadas às cores do sistema e até ao modo mais claro ou mais escuro, que está já disponível no Windows 10.

Caso esta mudança tenha o impacto que a Microsoft espera, certamente irá alargar-se a outras áreas do sistema. O próprio Office parece ter uma mudança radical da sua imagem a caminho, mas ainda sem uma data para ser apresentada aos utilizadores.

Leia também: