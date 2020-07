DJI acusada de roubar dados dos utilizadores da sua app Android

Os drones ganharam um espaço único no nosso dia a dia, sendo hoje um verdadeiro cavalo de batalha em muitas situações. De todas as marcas que apostaram nesta área, a DJI é uma das mais conhecidas e uma das preferidas pelos utilizadores.

Esta marca tem propostas que abrangem quase todas as áreas de intervenção no campo dos drones. Se até agora tem estado isolada e a criar novas proposta, pode estar prestes a ter problemas. Foi descoberto que supostamente anda a roubar dados dos utilizadores da sua app Android.

DJI e os seus drones podem estar com problemas

A descoberta agora revelada resultou do trabalho de investigação de 2 empresas de segurança, a Synacktiv e a GRIMM. Estas avaliaram as apps da DJI para descobrir eventuais falhas de segurança nas mesmas e nos próprios drones.

O que foi encontrado pode ser muito preocupante para os utilizadores e para a sua segurança. Estas empresas concluíram que os dados são acedidos e que estarão a ser enviados para a empresa, fora do âmbito e que seria normal.

Dados dos utilizadores podem ter sido roubados

Foram várias as conclusões, muitas complicadas e que violam as regras da Google. Em particular, foi descoberto que a mais recente versão da app da DJI tem a capacidade de se atualizar, fora do contexto da Play Store.

Além disso, foi mostrado que esta mesma app de controlo de drones consegue instalar outras apps, sem qualquer autorização do utilizador. Há ainda igualmente a certeza que a app se lança a si próprio, mesmo depois do utilizador a desligar no Android. Assim, continua a recolher dados.

Tudo acontece na app da marca usada no Android

A DJI já veio entretanto comentar estas acusações e revelou que as versões da app usadas pelas entidades dos governos não têm estas capacidades. Além disso, refutou a acusação de que a app se lança sozinha e que caso esteja a acontecer, será um bug da mesma.

Esta revelação volta a surgir numa altura decerto complicada. Os drones da DJI foram colocados em terra na maioria das agências dos EUA, pode suspeitas de que Pequim estaria a aceder a dados. Ao saber-se que a empresa está a recolher dados, fica uma amarga confirmação do que poderá realmente acontecer.