Microsoft já mostrou como vai ser a interface do Office num futuro próximo

Há algum tempo que a Microsoft decidiu mudar a interface do Windows e do Office. Estas vão em breve sofrer uma mudança profunda, adaptando-se a uma nova norma e a um design mais atraente e mais simples de usar por todos.

Se no caso do Windows esta mudança já começou, ainda que de forma muito discreta, no caso do Office esta está por ser iniciada. A Microsoft mostrou agora um pequeno vislumbre do que será a interface do Office num futuro próximo.

O Office vai ter uma nova cara no futuro

Estamos ainda longe de ter uma imagem final do que será a nova interface do Office, mas a Microsoft está lentamente a abrir o jogo e a mostrar os caminhos que está a seguir. Estes vão trazer uma renovação completa, que será visível quer no desktop, quer na versão 365.

Esta acompanhará os trabalhos que estão a ser feitos no Windows 10, aproximando as duas soluções e dando assim uma experiência de utilização única. Não se vai ficar no que o desktop oferece, mas irá também chegar aos dispositivos móveis e a todos os sistemas onde está presente.

O vídeo agora publicado mostra uma interface muito mais ligeira, baseada principalmente no Fluent Design. Acompanha a mudança que a Microsoft já iniciou nos ícones desta suite de produtividade e também noutras apps da empresa, que estão presentes no Windows 10.

Microsoft quer mudar a interface da sua proposta

A maior mudança parece estar na Ribbon, um elemento que foi recentemente trazido para o Office. Este centro de controlo agrega as funcionalidades essenciais e vai ser substituído por barras de tarefas, que vão poder ser arrumadas ao gosto e necessidade dos utilizadores.

A somar a esta novidade, vão existir muitas mais, se bem que nem todas vão ser estéticas e dedicadas à interface do Office. Vai existir um serviço de pesquisa, que funcionará de forma transversão nesta solução da Microsoft.

A somar a isso vai haver uma generalização da aplicação do Fluent Design. Este não se limitará ao Desktop e será alargado também às versões móveis do Office, tanto nos smartphones como nos tablets. Claro que vai ser também adaptada aos ecrãs táteis.

Segue a linha do Windows 10 e estará nos smartphones e 365

Estas novas funcionalidades e a nova interface ainda não têm uma data para serem apresentadas. A Microsoft estará já a trabalhar nelas, preparando-as para serem apresentadas em conjunto com o que estará a ser criado para o Windows 10.

Esta é uma mudança importante para o Office e para a Microsoft. Será uma proposta que chegará ao Office 365 e ao que este oferece aos utilizadores, marcando assim um momento de mudança e de renovação desta solução de produtividade.