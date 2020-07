Voicemod Clip: a popular app que muda a sua voz chegou ao iPhone

Trocar o rosto por um emojis, mudar de aparência ao envelhecer quem somos ou até trocar a nossa voz, tudo isso é possível com aplicações para smartphones. Para reforçar estes feitos, chegou ao universo do iPhone a popular app Voicemod. Este software irá permitir aos proprietários do iPhone e Android gravar vídeos curtos com o objetivo de mudar a voz original.

Para já o Voicemod Clips é gratuito e não traz publicidade agarrada. Permite escolher entre uma variedade de filtros faciais e de áudio para criar clipes que podem ser partilhados livremente em redes sociais, apps de mensagens e muito mais.

Quem anda neste mundo há muitos anos sabe que isto não é inovador e que muito já foi feito nesta área. Contudo, parecem estar na moda estas ferramentas que mudam o original para um boneco! Os palcos são muitos e os utilizadores não se acanham a partilhar os seus dotes musicais, e não só, no TikTok, Facebook, Instagram e muitas outras plataformas.

Voicemod Clips para quem quer mudar de voz

Conforme referimos, o Voicemod Clips permite escolher entre uma variedade de vozes diferentes que modificam a sua voz em tempo real com o toque de um botão. Existem então 12 opções para escolher diariamente, de uma biblioteca de 60 no total. Os efeitos são uma maneira divertida de alterar a sua voz para brincar com os amigos ou para adicionar um toque criativo na partilha das redes sociais.

Portanto, o vídeo diz tudo e não há muito mais que isso, é instalar, ativar o microfone e a câmara e dar asas à imaginação. Assim, para perceber como se faz, lá estivemos a testar e passamos pela variedade de vozes. Nomeadamente, pela voz de Darth Vader, outra que amplifica a voz como um megafone e até outra que permite “reppar” com estilo!

Os clipes podem ter até 60 segundos de duração e são guardados como vídeos para facilitar a partilha em várias outras aplicações móveis. A sua popularidade cresce depois da Voicemod se ter unido ao rapper T-Pain para criar uma voz especial baseada no uso infame do rapper.

Assim, agora é consigo, divirta-se nestas férias a dar corpo e voz a uma personagem. Experimente usar máscara e gravar com o filtro Franky. Agora resta dizer que esta app está também disponível para PC com Windows. Bom proveito.